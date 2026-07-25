गुजरात में 5 वेदर सिस्टम सक्रिय; अहमदाबाद और कच्छ समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट, 24 घंटे में कहां कितनी हुई बारिश?

गुजरात में मानसून के और भी अधिक सक्रिय होने के साथ, अब बारिश का एक और जोरदार दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में एक साथ 5 वर्षा प्रणालियां सक्रिय होने के कारण पूरे गुजरात में भारी व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। आने वाले घंटों और दिनों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मौसम विभाग ने जिलावार रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं, और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

अहमदाबाद, कच्छ, बोटाद और भावनगर में रेड अलर्ट

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अहमदाबाद, कच्छ, बोटाद और भावनगर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। निचले इलाकों में जलजमाव, नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने के साथ-साथ यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गांधीनगर, साबरकांठा और अरावली जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उत्तर गुजरात के इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

पूरे सौराष्ट्र में बरसेंगे बादल: कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

सौराष्ट्र में भी बारिश का जोर बढ़ने की संभावना है। सुरेंद्रनगर, मोरबी और राजकोट जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जहां भारी बारिश होने की संभावना है।

मध्य गुजरात में ऑरेंज अलर्ट

मध्य गुजरात में आणंद, वडोदरा, छोटाउदयपुर, भरूच और नर्मदा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां स्थानीय स्तर पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दक्षिण और पूर्व गुजरात के दाहोद, महीसागर, खेड़ा, पंचमहल, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड और डांग जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

नागरिकों के लिए विशेष सावधानी के निर्देश

मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में सक्रिय हुई 5 वर्षा प्रणालियों के कारण आने वाले दिनों में भी बारिश का माहौल बना रह सकता है। भारी बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए, लोगों को नदी-नालों और जलाशयों के पास न जाने, निचले इलाकों में सावधानी बरतने और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। किसानों, वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए आवश्यक सावधानी बरतना अनिवार्य है।

24 घंटे में कहां कितनी हुई बारिश?

राज्य में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 265 तालुकों में बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक बारिश सांतलपुर में 15 इंच, राधनपुर में 13.46 इंच, भाभर में 11.30 इंच और दियोदर में 10.83 इंच दर्ज की गई है; इसके अलावा महमदाबाद में 8.39 इंच, दांतीवाड़ा में 7.09 इंच, थानगढ़ में 7.09 इंच, वांकानेर में 6.96 इंच, सुईगाम में 6.81 इंच, ओगड़ में 5.98 इंच, देहगाम में 5.71 इंच, थराद में 5.12 इंच, सोजित्रा में 5.12 इंच, डीसा में 5.04 इंच, कठलाल में 5 इंच, वासो में 4.96 इंच, रापर में 4.96 इंच, महुधा में 4.92 इंच, धनसुरा में 4.92 इंच, खेड़ा में 4.76 इंच, मातर में 4.72 इंच, खेरालू में 4.72 इंच, हडाद में 4.45 इंच और नडियाद में 1.31 इंच बारिश दर्ज की गई है।