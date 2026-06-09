गिरावट से उबरा Share Bazaar, Sensex 395 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी

Share Market Update News : 2 दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार का समापन हरे निशान पर हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 394.50 (0.53 प्रतिशत) अंक उछलकर 73918.76 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 119.10 (0.52 प्रतिशत) अंक मजबूत होकर 23,242.10 पर आ गया।

2 दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार का समापन हरे निशान पर हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 394.50 (0.53 प्रतिशत) अंक उछलकर 73918.76 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 119.10 (0.52 प्रतिशत) अंक मजबूत होकर 23,242.10 पर आ गया।

एसबीआई और आयशर जैसी कंपनियों के शेयरों के भाव करीब 2 फीसदी तक मजबूत हुए हैं। विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली के बीच घरेलू निवेशकों (DII) ने करीब 4 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे बढ़कर 95.36 (अस्थाई) पर बंद हुआ।

Edited By : Chetan Gour