Share Bazaar में मामूली गिरावट, Sensex 78 अंक टूटा, Nifty भी 25900 के नीचे

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 77.84 अंक टूटकर 84,481.81 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 3.00 अंक गिरकर 25,815.55 अंक पर आ गया। निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा नुकसान सन फार्मा को हुआ, जिसमें 2.63 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके बाद टाटा स्टील में 1.31 प्रतिशत, पावर ग्रिड में 1.21 प्रतिशत, एशियन पेंट्स में 0.94 प्रतिशत और एनटीपीसी में 0.86 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

इसके बाद टाटा स्टील में 1.31 प्रतिशत, पावर ग्रिड में 1.21 प्रतिशत, एशियन पेंट्स में 0.94 प्रतिशत और एनटीपीसी में 0.86 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सकारात्मक दायरे में समाप्त हुए।

यूरोपीय शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पहले यानी बुधवार को सेंसेक्स 120.21 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 84,559.65 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 41.55 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 25,818.55 पर आ गया। दूसरी ओर भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।

