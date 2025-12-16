Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 533 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे आया

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64 फीसदी टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी। भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1 फीसदी टूट चुका है।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64 फीसदी टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही। एक्सचेंज पर कुल 4,328 शेयरों में कारोबार देखने को मिला। इसमें से 1,651 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, वहीं 2,520 शेयरों में गिरावट देखी गई। जबकि 157 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी।

भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1 फीसदी टूट चुका है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भारी गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड में 1.54 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 59.63 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

Edited By : Chetan Gour