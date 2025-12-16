मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Share markets witnessed a sharp decline for second consecutive day
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (19:03 IST)

Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 533 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे आया

Share markets witnessed a sharp decline for second consecutive day
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64 फीसदी टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी। भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1 फीसदी टूट चुका है।
 
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64 फीसदी टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही। एक्सचेंज पर कुल 4,328 शेयरों में कारोबार देखने को मिला। इसमें से 1,651 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, वहीं 2,520 शेयरों में गिरावट देखी गई। जबकि 157 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी।
भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1 फीसदी टूट चुका है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भारी गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड में 1.54 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 59.63 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैं

नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैंराष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की एक हरकत को लेकर निशाना साधा है। सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारी

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारीकेंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि आंध्रप्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगे हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाया जाने वाला सबसे अधिक मूल्य वर्द्धित कर (वैट) है जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं।

नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJP

नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJPnitin nabin News in hindi : भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज-तर्रार नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बता दें कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या कोई भी और ओहदा सरकारी पद नहीं है।

आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?

मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?Parliament news in hindi : कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई आपत्तिजनक नारेबाजी पर संसद के दोनों सदन में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से इस मामले में माफी की मांग की।

और भी वीडियो देखें

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएम

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएमएक्‍ट्रेस जायरा वसीम सीएम नीतीश कुमार पर भड़क गई हैं। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पटना के एक इवेंट से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब एक्ट्रेस रह चुकी जायरा वसीम ने मुख्यमंत्री की हरकत पर तीखी टिप्पणी करते हुए रिएक्शन दिया है।

योगी सरकार का क्षेत्रीय आवागमन संपर्क बढ़ाने पर जोर, विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी को लेकर बना रहा रोडमैप

योगी सरकार का क्षेत्रीय आवागमन संपर्क बढ़ाने पर जोर, विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी को लेकर बना रहा रोडमैपChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार विजन 2047 के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में प्रदेश की परिवहन संरचना को सशक्त और आधुनिक बनाने पर निरंतर कार्य कर रही है। क्षेत्रीय आवागमन संपर्क की अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर है, ताकि प्रदेश के शहरों, कस्बों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को तेज, सुरक्षित तथा विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

ग़ाज़ा : मानवीय सहायता में देरी, मौसम की मार से गहराता संकट

ग़ाज़ा : मानवीय सहायता में देरी, मौसम की मार से गहराता संकटसंयुक्त राष्ट्र सहायता समन्वय कार्यालय (OCHA) ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा में मानवीय सहायता में देरी हो रही है, क्योंकि राहत सामग्री को अकसर व्यावसायिक सामान की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है। वहीं सर्दियों के तूफ़ानों नेविस्थापित परिवारों की पहले से ही कठिन जीवन परिस्थितियों को और भी गम्भीर बना दिया है।

2025 में बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने रेड कार्पेट फैशन को नए अंदाज में किया पेश

2025 में बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने रेड कार्पेट फैशन को नए अंदाज में किया पेश2025 में बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने रेड कार्पेट फैशन में बड़ा बदलाव दिखाया। नए प्रयोग, अलग सोच और हटकर स्टाइल उनकी पहचान बनी। आइए नज़र डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर, जिन्होंने 2025 में यादगार रेड कार्पेट लुक्स दिए।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com