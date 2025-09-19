सेबी की क्लीनचिट से अडानी के शेयरों में उछाल

Adani Share news : बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए उद्योगपति गौतम अदानी और उनकी अगुवाई वाले समूह को क्लीन चिट दे दी। सेबी की क्लिनचिट से अडाणी ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को उछाल दिखाई दिया।

बाजार में गिरावट के बाद भी अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयर आज हरे निशान में है। समूह के शेयरों में अडानी टोटल गैस 13.27 प्रतिशत, अडानी पावर 8.89 प्रतिशत, अडाणी ग्रीन एनर्जी 5.45 प्रतिशत और अडानी एंटरप्राइजेज 5.23 प्रतिशत चढ़े।

सेबी ने कहा कि उसे हिंडनबर्ग के आरोपों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि समूह ने अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में पैसा भेजने के लिए संबंधित पक्षों का उपयोग किया हो। जांच में भेदिया कारोबार, बाजार में गड़बड़ी और सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन के आरोप निराधार पाए गए।

हिंडनबर्ग ने जनवरी, 2023 में अदाणी समूह के खिलाफ जारी एक रिपोर्ट आरोप लगाया था कि आदिकॉर्प एंटरप्राइजेज प्राइवेट लि., माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लि. और रेहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि. का इस्तेमाल अदाणी समूह की विभिन्न कंपनियों से सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अदाणी पावर लि. और अदाणी एंटरप्राइजेज लि. को पैसा भेजने के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट दिखाई दी थी।

