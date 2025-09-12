विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में दो पदकों के साथ भारत का अभियान हुआ समाप्त

ग्वांगजू (दक्षिण कोरिया) विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में शुक्रवार को भारत की गाथा खडके रिकर्व के प्री क्वार्टर फाइनल में तीन बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की लिम सी-ह्योन से हार गई। इसी के साथ टूर्नामेंट में भारत का अभियान दो पदकों के साथ समाप्त हो गया।भारत ने टूर्नामेंट में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। 15 वर्षीय किशोरी गाथा खडके का रिकर्व के प्री-क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर वन और तीन बार की ओलंपिक चैंपियन घरेलू पसंदीदा लिम सी-ह्योन से 6-0 से हराया। विश्व चैंपियनशिप में यह तीसरी बार है जब भारत रिकर्व में पदक नहीं जीत पाया। रिकर्व में तीरंदाजी का आखिरी पदक 2019 में आया था जब तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव की पुरुष टीम डेन बॉश में फाइनल में पहुंची थी।विश्व चैंपियनशिप में छठी बार खेल रही चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी कल महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी के तीसरे दौर में इंडोनेशिया की दियानंदा चोइरुनिसा से 6-4 से हार गईं। वह क्वालीफाइंग दौर में छठे स्थान पर रही थीं।भारत के शीर्ष पुरुष रिकर्व तीरंदाज, ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा भी क्वालीफिकेशन में 39वें स्थान पर रहने और पहले नॉकआउट दौर में टोक्यो 2020 चैंपियन मेटे गाजोज से हारने के बाद जल्दी ही बाहर हो गए।विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के दो पदक कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धाओं में आए।ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे ने फ्रांस पर 235-233 से जीत के साथ भारत का पहला पुरुष टीम स्वर्ण पदक जीता। यादव ने ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक भी जीता।