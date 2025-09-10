बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (21:33 IST)

भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया पर 4-2 से जीत के साथ सुपर4 की शुरुआत की

India
भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में अपने सुपर4 अभियान की शुरुआत कोरिया पर 4-2 की शानदार जीत के साथ की, जिसमें उन्होंने आक्रामक और अनुशासित रक्षापंक्ति का शानदार प्रदर्शन किया।

यह जीत वैष्णवी विट्ठल फाल्के, संगीता कुमारी, लालरेमसियामी और रुतुजा दादासो पिसल के गोलों की बदौलत मिली, जबकि युजिन किम के दो गोलों ने कोरिया को मुकाबले में बनाए रखा।भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले दो मिनट में ही एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। सेट-पीस से, उदिता के शुरुआती शॉट को रोकने के बाद, इंजेक्टर वैष्णवी ने रिबाउंड पर गेंद को गोल में डालकर भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी।

इस त्वरित सफलता के बाद, भारत ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और व्यवस्थित हमले किए, जिससे कोरिया रक्षात्मक स्थिति में रहा। पहले क्वार्टर में और मौके बनाने और अतिरिक्त पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने के बावजूद, भारत पहले हाफ में 1-0 की मामूली बढ़त के साथ गया।दूसरे क्वार्टर में भारत ने अपना दबदबा जारी रखा, ज़ोरदार दबाव बनाया और तेज, उद्देश्यपूर्ण पासिंग से कोरिया के सर्कल को भेदा।

कोरियाई डिफेंस और गोलकीपर सियोयोन ली क्वार्टर के अंत तक भारत की बढ़त को रोकने में कामयाब रहे, जब कोरिया को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। भारतीय गोलकीपर बिचु देवी खारिबाम ने एक महत्वपूर्ण बचाव करते हुए हाफटाइम तक अपनी टीम की बढ़त बरकरार रखी।

तीसरे क्वार्टर में और भी ज़्यादा सक्रियता देखी गई क्योंकि कोरिया ने शुरुआत में ही अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन भारत के पलटवार का फायदा मिला। रुतुजा ने कुशलता से तीन डिफेंडरों को छकाते हुए संगीता को गेंद सौंपी, जिन्होंने नजदीक से गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया।

कोरिया ने तुरंत जवाब दिया और युजिन किम ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि, भारत ने संयमित और लगातार आक्रमण जारी रखा और 40वें मिनट में लालरेम्सियामी के शानदार गोल ने दो गोल की बढ़त दिला दी, जिससे भारत अंतिम क्वार्टर में 3-1 की बढ़त के साथ मजबूती से आगे बढ़ गया।
चौथे क्वार्टर में कोरिया ने लंबी हवाई गेंदों से वापसी की कोशिश की और किम ने मैच के अपने दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 3-2 कर दिया। हालाँकि, भारत ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी, तेजी से जवाबी हमले किए और रक्षात्मक अनुशासन बनाए रखा। अंतिम क्षणों में, रुतुजा ने समय पर रिबाउंड पर गोल करके भारत को 4-2 से जीत दिला दी।

इस जीत ने भारत के संतुलित खेल, आक्रमण और रक्षा के बीच सहज समन्वय और दबाव में भी जवाब देने की क्षमता को दर्शाया। इस उत्साहजनक शुरुआत के साथ, भारत कल अपने दूसरे सुपर4 पूल मैच में मेजबान चीन से भिड़ेगा और अपनी जीत की लय जारी रखना चाहेगा।
