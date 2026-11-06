भारत की दूसरी दर्जे की फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को 3-2 से हराया

Winning start for the defending champions in the #SAFFChampionship2026! #PAKIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/APBipSFMxj — Indian Football (@IndianFootball) November 5, 2026

भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2026 में अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत गुरुवार को बांग्लादेश के ढाका के नेशनल स्टेडियम में अपने ग्रुप बी के पहले मैच में अपने विरोधी पाकिस्तान पर 3-2 से जीत के साथ की।सुहैल अहमद भट (13′, 19′) ने पहले हाफ में दो गोल किए, जिसके बाद मंगलेंथांग (31′) किपगेन ने तीसरा गोल करके भारत को ब्रेक तक 3-0 की बड़ी बढ़त दिला दी। पाकिस्तान ने स्टॉपेज टाइम में नजीब उल्लाह (90 1′) और आलमगीर गाज़ी (90 4′) की मदद से दो गोल किए, लेकिन ब्लू टाइगर्स ने तीनों पॉइंट्स हासिल किए। भारत चल रही सैफ चैंपियनशिप में अंडर23 फुटबॉल टीम उतारी है।नौ बार की चैंपियन भारत ने सावधानी से शुरुआत की, पीछे से सब्र से आगे बढ़ते हुए मिडफील्ड में कंट्रोल बनाने की कोशिश की, जिसमें अभिषेक सूर्यवंशी ने गहरी भूमिका निभाई।भट को लगा कि 12वें मिनट में किपगेन की एरियल बॉल पर पहुंचने के बाद उन्होंने गोल कर दिया है, लेकिन गोल को ऑफसाइड मानकर रद्द कर दिया गया। फॉरवर्ड को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सका। एक मिनट बाद, मुहम्मद सुहैल ने बाईं ओर से थ्रो-इन से बॉल ली और पेनल्टी एरिया में एक इंच-परफेक्ट बॉल देने से पहले आगे बढ़े। भट छह-यार्ड बॉक्स में पहुंचे और इसे गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिला दी। भारत ने 19वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली, जिसमें सूर्यवंशी ने असिस्ट किया।जैसे ही पाकिस्तान फुटबॉल टीम पीछे गई, मिडफील्डर ने खुद को पिच पर और आगे पाया और डिफेंस को चीरते हुए एक सटीक, लाइन-ब्रेकिंग पास खेला। भट ने अपनी दौड़ का सही समय निकाला, बैकलाइन से आगे निकले और शांति से गोलकीपर यूसुफ बट को छकाते हुए दूर कोने में पहली बार में ही गोल कर दिया।ब्लू टाइगर्स ने पाकिस्तान डिफेंस के पीछे जगह बनाना जारी रखा और 31वें मिनट में स्कोर 3-0 कर दिया।नौफल पीएन ने किपगेन को पीछे से पास देने से पहले बीच से बॉल आगे बढ़ाई। मिडफील्डर ने दौड़कर बॉल ली और आगे बढ़ रहे बट को छकाते हुए गोल करके भारत की बढ़त बढ़ा दी। पाकिस्तान के पास गोल कम करने का मौका था जब सूर्यवंशी ने पेनल्टी एरिया के अंदर पीछे से हयान खट्टक को गिरा दिया। हालांकि, शायक दोस्त ने स्पॉट-किक को क्रॉसबार के ऊपर से भेज दिया, जिससे भारत ने अपनी तीन गोल की बढ़त बनाए रखी।भट हाफ-टाइम से ठीक पहले अपनी हैट्रिक पूरी करने के करीब थे। 45वें मिनट में दाईं ओर से आकर, उन्होंने बॉक्स के बाहर से बाएं पैर से शॉट मारा, लेकिन उनका शॉट थोड़ा वाइड चला गया, और बट वहीं खड़े रहे।मैच दोबारा शुरू होने के बाद भी भारत ने मैच पर कंट्रोल बनाए रखा और अपनी बढ़त बढ़ाने के मौके बनाए। एडिसन सिंह थोकचोम को बट ने वन-ऑन-वन सिचुएशन में रोका, जबकि किपगेन ने भी एक कोशिश की जो टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि, दूसरे पीरियड में नौशाद मूसा की टीम पहले हाफ में अपने स्कोर में कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाई।पाकिस्तान ने स्टॉपेज टाइम में मैच में वापसी की। 91वें मिनट में जुनैद शाह ने बाईं ओर से क्रॉस दिया, और नजीब उल्लाह ने सबसे ऊपर उठकर अर्श अनवर शेख के पास से हेडर मारकर बॉल को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने तीन मिनट बाद फिर से गोल किया, जिसमें मैकील अब्दुल्ला ने दाईं ओर से क्रॉस दिया। आलमगीर गाज़ी ने डिलीवरी पर कंट्रोल किया और फिर एक्रोबैटिक कोशिश करके स्कोर 3-2 कर दिया। भारत का अगला मुकाबला अगले बुधवार को ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में मालदीव से होगा। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।