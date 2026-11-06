दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के कारण उत्तर से दक्षिण पहुंचा वनडे मैच

News First ODI between India and Sri Lanka to be held on December 13 shifted from Delhi to Visakhapatnam More details | #TeamIndia | #INDvSL | @mflone_ https://t.co/P9wJkuYdtJ — BCCI (@BCCI) November 5, 2026

भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाला पहला वनडे दिल्ली से विशाखापत्तनम में शिफ्ट कर दिया गया है। मौसम की चिंता और अरुण जेटली स्टेडियम में प्लान किए गए रेनोवेशन के काम की वजह से वेन्यू बदला गया है।दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने बीसीसीआई से मैच शिफ्ट करने के लिए कहा था, जिसमें नेशनल कैपिटल में मौसम में खराबी की संभावना और स्टेडियम की आउटफील्ड को रिले करने का चल रहा काम बताया गया था।बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, “मौसम में संभावित खराबी और स्टेडियम में प्रस्तावित रेनोवेशन के काम को देखते हुए दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के अनुरोध पर वेन्यू बदला गया है।”मैच अब विशाखापत्तनम के एसीए -वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जबकि तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत को अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 खेलने हैं। दूसरा और तीसरा वनडे मैच 16 दिसंबर को बेंगलुरु और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा।तीन मैचों की टी 20 सीरीज़ के साथ इस साल भारत का इंटरनेशनल कैलेंडर खत्म हो जाएगा। मैच 22 से 27 दिसंबर तक खेले जाएंगे, जिसमें राजकोट, कटक और पुणे में मैच होंगे।भारत अभी न्यूज़ीलैंड में वनडे सीरीज़ खेल रहा है, जिसके बाद दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी।