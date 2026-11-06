इलेक्ट्रिक डेजी कार्निवल के मेनस्टेज पर गूंजेगी पंजाबी बीट्स, स्टीव आओकी के साथ इतिहास रचेंगे गुरु रंधावा

ग्लोबल म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े मंच पर भारतीय संगीत का परचम लहराने जा रहा है। लोकप्रिय पंजाबी गायक और संगीतकार गुरु रंधावा दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक (EDM) फेस्टिवल्स में से एक, इलेक्ट्रिक डेज़ी कार्निवल (EDC) के मुख्य मंच पर प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय कलाकार बनने जा रहे हैं।

गुरु रंधावा, दो बार ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नामांकित अंतरराष्ट्रीय EDM स्टार स्टीव आओकी के साथ मंच साझा करेंगे। दोनों कलाकार ऑरलैंडो, फ्लोरिडा स्थित ऐतिहासिक टिंकर फील्ड में आयोजित EDC Orlando 2026 के दूसरे दिन (7 नवंबर) अपने धमाकेदार आधिकारिक सहयोग 'सिरा रीमिक्स' का वर्ल्ड प्रीमियर करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर "सिरा" का तहलका

'सिरा', गुरु रंधावा के चर्चित एल्बम विदाउट प्रिज्युडिस का एक प्रमुख ट्रैक है। अंतरराष्ट्रीय म्यूज़िक लेबल वार्नर म्यूज़िक इंडिया के सहयोग से तैयार किए गए इस आधिकारिक रीमिक्स में स्टीव आओकी ने रंधावा के हाई-एनर्जी पंजाबी पॉप मेलोडीज़ को स्टेडियम-लेवल ईडीएम (EDM) बीट्स के साथ पिरोया है।

रिलीज़ के बाद से ही इस ट्रैक को वैश्विक स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 'सिरा' को अब तक 356 मिलियन (35.6 करोड़) से अधिक क्यूमुलेटिव स्ट्रीम्स मिल चुके हैं, जबकि यूट्यूब पर इसे 550 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। यह गाना दुनिया भर के कई टॉप-20 म्यूज़िक चार्ट्स में अपनी जगह बना चुका है।

इस उपलब्धि पर उत्साह व्यक्त करते हुए गुरु रंधावा ने कहा, EDC के मेनस्टेज पर भारत और हमारे देशी साउंड का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। स्टीव आओकी और मैंने 'सिरा रीमिक्स' के साथ दो बिल्कुल अलग-अलग संगीत दुनिया को एक साथ लाया है। दिसंबर में नई दिल्ली में हमारे घरेलू स्टेडियम शो से पहले, मैं EDC के इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी ऊर्जा बिखेरने के लिए बेहद उत्साहित हूं।

वहीं, ग्रैमी-नॉमिनेटेड डीजे और प्रोड्यूसर स्टीव आओकी ने भारतीय संगीत और गुरु के साथ काम करने के अनुभव पर कहा, इलेक्ट्रिक म्यूज़िक का असली मकसद संस्कृतियों को जोड़ना और सीमाओं को तोड़ना है। ऐसे में EDC के मुख्य मंच पर गुरु रंधावा का मेरे साथ शामिल होना वाकई अद्भुत है। भारत दौरों से जुड़ी मेरी कई खूबसूरत यादें हैं और इस रीमिक्स पर काम करना बेहतरीन अनुभव रहा।