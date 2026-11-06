UPI MDR Charges: क्या अब यूपीआई पेमेंट पर देना होगा चार्ज? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब से मची हलचल

सरकार ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?

शीर्ष अदालत में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने साफ किया कि एमडीआर (Merchant Discount Rate) का यह नया ढांचा देश के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है।

सरकार की ओर से यह भी साफ कर दिया गया कि पहले दी जाने वाली सब्सिडी कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह सरकार के विवेक पर निर्भर थी। साथ ही, इस संशोधित ढांचे को लाने से पहले तमाम हितधारकों के साथ लंबी चर्चा की गई थी।

क्यों गरमाया है मामला?

यह पूरा विवाद वकील अंजन दत्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) के बाद शुरू हुआ। याचिका में यूपीआई पर संशोधित एमडीआर व्यवस्था को चुनौती देते हुए यह आरोप लगाया गया था कि यह नया प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) (व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता) के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है, क्योंकि इसका सीधा असर देश के करोड़ों व्यापारियों और डिजिटल लेन-देन करने वाले आम नागरिकों पर पड़ने वाला है।