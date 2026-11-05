चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी चिंता, DRDO ने किया स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण
देश ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी।
रक्षा मंत्री के मुताबिक, मिसाइल का परीक्षण आज सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर ओडिशा के तट के पास किया गया। यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल (User Evaluation Trials) के तहत आयोजित किया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने निर्धारित सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs. The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through various range instruments. This successful trial marks another significant milestone in strengthening India’s indigenous defence capabilities.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026
राजनाथ सिंह ने बताया कि रेंज इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाए गए आंकड़ों से परीक्षण की सफलता की पुष्टि हुई है। यह परीक्षण स्वदेशी रक्षा तकनीक और मिसाइल विकास के क्षेत्र में भारत की क्षमता को दर्शाता है।