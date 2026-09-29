पितृ पक्ष 2026: श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई, क्या है इसका इतिहास और पौराणिक कथा?

हिंदू धर्म में देवी, देवता के साथ ही पितरों के लिए भी दिनों को नियुक्त किया गया है। यह समय पूर्णत: खगोलीय खटना और इधर माध्यम में हो रही हलचल के अनुसार है। श्राद्ध कर्म के लिए भाद्रपद की पूर्णिमा औ आश्‍विन माह की कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या यानी कि 16 दिनों का समय नियुक्त है। इस समय धरती पर पितृयाण व्याप्त रहता है। सवाल यह है कि श्राद्ध कर्म करने का प्रचलन कम से प्रारंभ हुआ और पहला श्राद्ध कर्म किसने किया था? चलिए जानते हैं विस्तार से।

1. वेदों में श्राद्ध कर्म का उल्लेख:-

महाभारत के अनुशासन पर्व तथा विभिन्न पुराणों (जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण) के अनुसार श्राद्ध प्रथा की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वेदों की वाचिक परंपरा लगभग 12 से 15 हजार वर्षों से जारी है। वेद लिखित में ईसा से 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच के माने जाते हैं। ऋ्ग्वेद दुनिया का सबसे पुराना और प्रथम ग्रंथ है। वेदों में श्राद्ध, पितृ-यज्ञ और तर्पण कर्म का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वैदिक संस्कृति में पंच महायज्ञों का विधान है, जिनमें से एक 'पितृ-यज्ञ' है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 15वां सूक्त पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, जिसे 'पितृ-सूक्त' कहा जाता है। इसमें 14-15 ऋचाएं हैं जो पितरों के आवाहन और अर्पण से संबंधित हैं। वेदों में पूर्वजों (पितरों) की आत्मा की शांति, उनकी तृप्ति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अनेक मन्त्र और सूक्त दिए गए हैं।

2. सतयुग: गया में कब से हो रहा है श्राद्ध कर्म?-

गया में श्राद्ध और पिण्डदान की परंपरा का प्रारंभ सत्ययुग से माना जाता है। वायु पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण के 'गया माहात्म्य' में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। सत्ययुग में गयासुर नामक एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक असुर ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति उसका दर्शन या स्पर्श करेगा, वह निष्पाप हो जाएगा और उसे मोक्ष प्राप्त होगा।

इस वरदान के प्रभाव से पापी से पापी व्यक्ति भी सीधे बैकुंठ (स्वर्ग) जाने लगे और यमलोक खाली होने लगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने गयासुर से यज्ञ के लिए उसका पवित्र शरीर दान में मांगा। गयासुर सहर्ष भूमि पर लेट गया। उसे स्थिर करने के लिए देवताओं ने उस पर एक विशाल शिला (धर्मशिला) रखी और अंत में भगवान विष्णु ने स्वयं अपने दाहिने चरण (पैर) उस शिला पर रखे। गयासुर के इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि "यह स्थान 'गया' के नाम से जाना जाएगा। आज से जो भी व्यक्ति यहाँ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिण्डदान करेगा, उसके पितरों को प्रेतयोनि से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी।" इसी घटना के बाद से गया धाम पितृ-मुक्ति का सर्वप्रमुख केंद्र बन गया।

3. त्रेतायुग: भगवान श्री राम और माता सीता द्वारा पिण्डदान-

ऐतिहासिक और रामायण कालीन संदर्भों के अनुसार, त्रेतायुग में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने पिता महाराजा दशरथ का श्राद्ध और पिण्डदान करने 'गयाजी' आए थे। जब श्री राम और लक्ष्मण जी पिण्डदान की सामग्री जुटाने गए थे, तब महाराजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं प्रकट होकर माता सीता से पिण्डदान की मांग की।

माता सीता ने फल्गु नदी, अक्षयवट, केतकी पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू (रेत) के पिण्ड बनाकर महाराजा दशरथ का तर्पण किया था। इस घटना ने गया जी में पिण्डदान की परंपरा और महत्ता को लोक-परंपरा में अमर बना दिया।

4. द्वापरयुग: महाभारत कालीन संदर्भ-

वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अनुशासन पर्व में गया का उल्लेख मिलता है। महाभारत में बताया गया है कि महाराज गया (ब्रह्मा जी के वंशज राजा) ने इस क्षेत्र में विशाल यज्ञ किए थे, जिसके बाद से इसे 'गया' क्षेत्र के रूप में पितृ-श्राद्ध के लिए अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। इसके बाद पांडवों ने भी महाभारत युद्ध के उपरांत अपने मृत परिजनों के लिए यहाँ पिण्डदान किया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद, महारानी कुंती और युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए सभी संबंधियों (और कर्ण) का अंतिम श्राद्ध कर्म किया था।

5. महर्षि निमि ने किया था पहला श्राद्ध?

महर्षि अत्रि: ब्रह्मा जी के आदेश पर सर्वप्रथम महर्षि अत्रि ने अपने शिष्य/पुत्र निमि को श्राद्ध कर्म का ज्ञान दिया था। महाभारत के अनुसार, पहला श्राद्ध महर्षि निमि ने अपने पुत्र श्रीमंत के लिए किया था। अत्रि गोत्र में जन्म लेने वाले महर्षि निमि के पुत्र 'श्रीमंत' का असमय निधन हो गया। अपने मृत पुत्र की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए महर्षि निमि ने जल, फल और जंगली जड़ी-बूटियों (कंद-मूल) को एकत्रित करके मंत्रोच्चार के साथ अर्पित किया।

इसके बाद निमि को यह चिंता हुई कि क्या उन्होंने पुत्र का इस प्रकार पूजन करके कोई अधर्म तो नहीं किया? तब महर्षि अत्रि ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि पूर्वजों और मृत परिजनों के प्रति यह अर्पण धर्मानुकूल है। उन्होंने बताया कि पितरगण इस जल और अन्न से तृप्त होते हैं। महर्षि अत्रि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय ने इसे जन-कल्याण के लिए विस्तार से समझाया। इसलिए दत्तात्रेय जी को "श्राद्धदेव" भी कहा जाता है।

उल्लेखनीय है कि निमि नाम से प्राचीन काल में कई ऋषि या राजा हुए है, लेकिन यहां जिन निमि की बात हो रही है वे त्रेतायुग में श्रीराम के समय हुए थे। इनके समय के पूर्व से ही श्राद्धकर्म किया जाता रहा है। फिर महर्षि निमि को क्यों पहला श्राद्ध कर्ता माना जाता है?

निमि को पहला श्राद्धकर्ता मानने के पीछे मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारण हैं?

1. 'पितृ-यज्ञ' और 'श्राद्ध' में सूक्ष्म अंतर

वैदिक काल (पितृ-यज्ञ/तर्पण): वेदों में जिसे 'पितृ-यज्ञ' या 'तर्पण' कहा गया है, वह देव-यज्ञों की तरह ही एक सामान्य वैदिक अनुष्ठान था। इसमें केवल जल, तिल और अग्नि (हविष्य) के माध्यम से देवताओं के समान ही विश्वेदेवों और सामान्य पितरों को आहुतियां दी जाती थीं।

निमि द्वारा आरंभ 'श्राद्ध': निमि ने केवल जल या यज्ञीय आहुति नहीं दी, बल्कि अपने मृत पुत्र की व्यक्तिगत स्मृति में "श्रद्धा" से प्रेरित होकर पिण्डदान, कंद-मूल, फल और विशेष भोज्य पदार्थों को अर्पित करने का एक व्यवस्थित विधान (Ritual) तैयार किया।

सरल शब्दों में: वेदों में पितरों के प्रति आहुति (तर्पण) की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन व्यक्तिगत मृत परिजनों के लिए 'पिण्डदान और विधि-विधान' (श्राद्ध) की शुरुआत महर्षि निमि ने की थी।

2. 'श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा

'श्राद्ध' शब्द का शाब्दिक अर्थ है- "श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम्" (जो पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए)।

वैदिक काल में मंत्रोच्चार और यज्ञ-आहुति (कर्मकांड) मुख्य थे। निमि के पुत्र श्रीमंत का जब असमय निधन हुआ, तो वे इतने पुत्र-शोक में डूब गए कि उन्होंने किसी कर्मकांड के दबाव में नहीं, बल्कि अपने पुत्र के प्रति अत्यंत गद्गद और श्रद्धावान होकर फल-फूल अर्पित किए। महर्षि अत्रि ने जब इस भावना को देखा, तब इसे आधिकारिक रूप से 'श्राद्ध' की संज्ञा दी गई।

3. काल-चक्र (मन्वंतर और युग का अंतर)

सूक्ष्म/वैदिक ज्ञान (अनादि): वेद अनादि हैं, इसलिए वेदों में वर्णित पितृ-सूक्त और पितृ-यज्ञ सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में हैं।

स्थूल/भौतिक परंपरा (ऐतिहासिक घटना): इतिहास के किसी विशिष्ट काल (मन्वंतर) में जब किसी परंपरा को पहली बार किसी मनुष्य या ऋषि ने सामाजिक रूप दिया, तो उसे उसका "प्रथम कर्ता" मान लिया गया।

महाभारत (अनुशासन पर्व) में भी स्पष्ट कहा गया है कि अत्रि मुनि के मार्गदर्शन में निमि ने जिस विधि से पिण्डदान किया, उसी विधि को ब्रह्मा जी ने बाद में 'श्राद्ध की प्रामाणिक विधि' के रूप में मान्यता दी।

वेदों में वर्णित पितृ-यज्ञ श्राद्ध का 'सैद्धांतिक' (Theoretical) रूप था, जबकि महर्षि निमि द्वारा किया गया अनुष्ठान श्राद्ध का 'व्यावहारिक' (Practical/Institutional) रूप था। इसी कारण वेदों में पितृ-तर्पण का उल्लेख होने के बावजूद, 'पिण्डदान युक्त वर्तमान श्राद्ध परंपरा' का पहला कर्ता महर्षि निमि को ही माना जाता है।