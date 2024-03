Smriti Irani took a dig at Congress regarding Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी के दावों के बीच, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि ये पार्टी अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रही है, उससे जाहिर होता है कि उन्हें पराजय का डर है।