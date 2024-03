नितिन पटेल ने मेहसाणा लोकसभा सीट से क्यों वापस लिया नाम? जानिए क्या बताई वजह

Why did Nitin Patel withdraw his name from Mehsana Lok Sabha seat : लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने 195 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किए भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी मेहसाणा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी को वापस लेने का ऐलान किया है।