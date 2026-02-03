मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Various programms organized at Bhikund Wetland on World Wetlands Day
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: मेरठ (उप्र) , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (15:45 IST)

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भीकुंड वेटलैंड में भव्य आयोजन, 30 हजार से अधिक प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति, 1633 कछुआ शावकों का गंगा में पुनर्वास

World Wetlands Day News
World Wetlands Day News : विश्व आर्द्रभूमि (वेटलैंड) दिवस पर मेरठ वन विभाग द्वारा हस्तिनापुर रेंज स्थित भीकुंड वेटलैंड के वॉच टावर परिसर में बर्ड वॉचिंग, जैव विविधता संरक्षण एवं जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की महत्ता तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाना रहा।
 

बर्ड वॉचिंग एवं जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत भीकुंड वॉच टावर से बर्ड वॉचिंग के साथ हुई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को पक्षियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास एवं आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी।भीकुंड वेटलैंड यूरेशियाई देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है। इस वर्ष अब तक का सबसे बड़ा बर्ड काउंट दर्ज किया गया, जिसमें 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति दर्ज हुई। यह क्षेत्र 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों का प्राकृतिक आवास माना जाता है।
 
प्रमुख रूप से बार-हेडेड गूस, लिटिल कॉर्मोरेंट, ब्राह्मणी, एग्रेट, किंगफिशर, ग्रे-लेग गूस, सारस क्रेन एवं स्पूनबिल डक देखी गईं। इस अवसर पर विद्यार्थियों को रामसर साइट्स के महत्व की जानकारी दी गई तथा भीकुंड वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किए जाने की मांग भी उठाई गई।
 

गंगा नदी में 1633 कछुआ शावकों का पुनर्वास

कार्यक्रम के दूसरे चरण में मखदुमपुर घाट स्थित टर्टल हैचरी में हैच किए गए कुल 1633 कछुआ शावकों को गंगा नदी में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। यह पहल गंगा नदी के जैविक संतुलन एवं विलुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
World Wetlands Day News

गंगा नदी में विभिन्न प्रजाति  Batagurdhongoka 41, Pangshura smithii, 944, Pangshura tentoria 648 शावक छोड़े गए है। विशेषज्ञों के मुताबिक कछुए गंगा के पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक स्कैवेंजर की भूमिका निभाते हैं, जिससे नदी की स्वच्छता और जैव संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
 

चित्रकला प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह

वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीनियर वर्ग में स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल की मिशिका त्यागी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जूनियर वर्ग में हस्तिनापुर पब्लिक स्कूल के रित्विक को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 10 विद्यार्थियों को द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार दिए गए।
बर्ड आइडेंटिफिकेशन एवं फोटोग्राफी में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. रजत भार्गव को सम्मानित किया गया। वहीं सुनील पोसवाल को हस्तिनापुर की प्रकृति एवं सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कविता 'आओ चले हस्तिनापुर की ओर', बूढ़ी गंगा पुनरोद्धार एवं शैक्षणिक योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। डॉ. रजत भार्गव द्वारा आयोजित पक्षी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले शोभित विश्वविद्यालय के पांच विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया।
 

टर्टल हैचरी का भ्रमण

कार्यक्रम के अंतिम चरण में अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने टर्टल हैचरी का भ्रमण किया, जहां कछुओं के संरक्षण, अंडों के सुरक्षित ऊष्मायन एवं शावकों को प्राकृतिक आवास में छोड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
 

संदेश

अपने संबोधन में अतिथियों ने आर्द्रभूमियों को प्रकृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इनके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
 
कार्यक्रम में प्रभागीय निदेशक (डीएफओ) सुश्री वंदना फोगाट, ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल, जिला मंत्री सुनील पोसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियांक भारती, वन क्षेत्राधिकारी श्रीमती खुशबू उपाध्याय, ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉ. रजत भार्गव, हरिमोहन मीणा (WWF) सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पर्यावरण प्रेमी, मीडिया प्रतिनिधि एवं विभिन्न विद्यालयों के 300 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम वन विभाग, WWF एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबी

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबीAir India Flight AI 132 News: आसमान में एक भीषण हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 (लंदन से बेंगलुरु) के पायलटों की मुस्तैदी ने सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है, एक बार फिर तकनीकी खामी के कारण 'उड़ता हुआ ताबूत' साबित होने की दहलीज पर था।

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखा

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखाMamta Banerjee Election Commission: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच की जंग अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गई है। सोमवार को काली शॉल ओढ़कर विरोध जताते हुए ममता एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचीं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला- कहां गई 56 इंच की छाती? अब तो पूरी सरकार डरी हुई है

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला- कहां गई 56 इंच की छाती? अब तो पूरी सरकार डरी हुई हैRahul Gandhi Statement: संसद में भारी हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देते हुए राहुल ने पूछा कि आखिर '56 इंच की छाती' का क्या हुआ? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है क्योंकि वह डरी हुई है।

क्‍या UAE में बदलने वाली है सत्ता, राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस को क्‍यों सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति?

क्‍या UAE में बदलने वाली है सत्ता, राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस को क्‍यों सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति?संयुक्त अरब अमीरात में सत्ता संघर्ष के बीच राष्ट्रपति नायद ने अपने बेटे और क्राउन प्रिंस खालिद को 260 अरब डॉलर की संपत्ति सौंप दी है। इस खबर के बाद यूएई में सत्‍ता बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं।

मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया, ऐसे कई गुना बढ़ जाएगी अन्नदाता की आय

मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया, ऐसे कई गुना बढ़ जाएगी अन्नदाता की आयउच्च मूल्य वाली फसलों की अंतःफसल किसानों के लिए लाभकारी, 29.50 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में तिलहन-दलहन जोड़कर यूपी को आत्मनिर्भर बनाएं, रबी में सरसों-मसूर, जायद में उर्द-मूंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के निर्देश

और भी वीडियो देखें

LIVE: स्पीकर की ओर पेपर फेंकने वाले 6 विपक्षी सांसद निलंबित, लोकसभा की कार्यवाई स्थगित

LIVE: स्पीकर की ओर पेपर फेंकने वाले 6 विपक्षी सांसद निलंबित, लोकसभा की कार्यवाई स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi: स्पीकर की ओर पेपर फेंकने पर लोकसभा में बवाल। भारी हंगामें के बीच 6 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। सदन की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित। पल पल की जानकारी...

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी बवाल, राहुल गांधी के आरोप से गरमाई संसद

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी बवाल, राहुल गांधी के आरोप से गरमाई संसदRahul Gandhi attacks PM Modi on trade deal : लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। किसी न किसी कारण से उन्होंने कल शाम उस डील को साइन कर दिया।

लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा प्रहार, US ट्रेड डील पर भी सवाल, सदन में उछाले गए कागज

लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा प्रहार, US ट्रेड डील पर भी सवाल, सदन में उछाले गए कागजRahul Gandhi Lok Sabha Speech: लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। लद्दाख में चीन की घुसपैठ और 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय नियंत्रण खोने के दावों को दोहराते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए।

ट्रंप-मोदी की 'डील' से भारत को कितनी बड़ी राहत, वेनेज़ुएला बना गेम चेंजर: क्‍या ईरान और रूस का पत्ता कटा?

ट्रंप-मोदी की 'डील' से भारत को कितनी बड़ी राहत, वेनेज़ुएला बना गेम चेंजर: क्‍या ईरान और रूस का पत्ता कटा?ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। भारत अब रूस के बजाय वेनेज़ुएला से सस्ता तेल खरीदेगा। जानें इस ऐतिहासिक डील के पीछे का डेटा और राजनीति।

चीन ने कब्जा ली लद्दाख की 2000 वर्ग किमी जमीन! राज्यसभा में दिग्विजय के आंकड़ों ने सरकार को चौंकाया

चीन ने कब्जा ली लद्दाख की 2000 वर्ग किमी जमीन! राज्यसभा में दिग्विजय के आंकड़ों ने सरकार को चौंकायाChina Border Dispute: देश में आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संसद में केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया। लद्दाख में चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कथित कब्जे से लेकर, देश के भीतर बढ़ती 'बुलडोजर संस्कृति' और गिरती अर्थव्यवस्था के आंकड़ों तक, सरकार की 'सबका साथ-सबका विकास' नीति पर गंभीर सवाल उठाए।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com