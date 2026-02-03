LIVE: अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा

मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (11:42 IST)

अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा

parliament 3 february
Latest News Today Live Updates in Hindi: अमेरिका से ट्रेड डील और टैरिफ हटने की खबर से भारत में खुशी का माहौल है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। शेयर बाजार में आज सुबह भारी उछाल देखा गया। पिछले कई दिनों से लगातार गिर रही सोना चांदी भी बढ़ी। पल पल की जानकारी...


11:03 AM, 3rd Feb
अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित। 

10:29 AM, 3rd Feb
-एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन समेत दिग्गज उपस्थित थे।
-कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

10:27 AM, 3rd Feb
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ ही टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने के ऐलान से भारतीय शेयर बाजार में बहार आ गई। शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 2500 से ज्यादा अंक उछल गया तो निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया। ALSO READ: टैरिफ कटौती और ट्रेड डील से शेयर बाजार में बहार, 2500 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 700 अंक बढ़ा
 
आज सुबह वायदा कारोबार में सोने चांदी में भी बढ़त दिखाई दी। सुबह 9.45 बजे चांदी 16740 रुपए बढ़कर 2,52,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4709 रुपए बढ़कर 1,48,700 रुपए प्रति किलो हो गया।

10:27 AM, 3rd Feb
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि रूस से तेल लेने पर लगी 25 प्रतिशत पेनल्टी भी हटा दी गई है। इस तरह भारत पर अब 50 की जगह मात्र 18 फीसदी टैरिफ ही लगेगा।
हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबी

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबीAir India Flight AI 132 News: आसमान में एक भीषण हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 (लंदन से बेंगलुरु) के पायलटों की मुस्तैदी ने सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है, एक बार फिर तकनीकी खामी के कारण 'उड़ता हुआ ताबूत' साबित होने की दहलीज पर था।

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखा

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखाMamta Banerjee Election Commission: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच की जंग अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गई है। सोमवार को काली शॉल ओढ़कर विरोध जताते हुए ममता एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचीं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला- कहां गई 56 इंच की छाती? अब तो पूरी सरकार डरी हुई है

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला- कहां गई 56 इंच की छाती? अब तो पूरी सरकार डरी हुई हैRahul Gandhi Statement: संसद में भारी हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देते हुए राहुल ने पूछा कि आखिर '56 इंच की छाती' का क्या हुआ? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है क्योंकि वह डरी हुई है।

क्‍या UAE में बदलने वाली है सत्ता, राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस को क्‍यों सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति?

क्‍या UAE में बदलने वाली है सत्ता, राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस को क्‍यों सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति?संयुक्त अरब अमीरात में सत्ता संघर्ष के बीच राष्ट्रपति नायद ने अपने बेटे और क्राउन प्रिंस खालिद को 260 अरब डॉलर की संपत्ति सौंप दी है। इस खबर के बाद यूएई में सत्‍ता बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं।

मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया, ऐसे कई गुना बढ़ जाएगी अन्नदाता की आय

मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया, ऐसे कई गुना बढ़ जाएगी अन्नदाता की आयउच्च मूल्य वाली फसलों की अंतःफसल किसानों के लिए लाभकारी, 29.50 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में तिलहन-दलहन जोड़कर यूपी को आत्मनिर्भर बनाएं, रबी में सरसों-मसूर, जायद में उर्द-मूंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के निर्देश

LIVE: अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा

टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश बना बाघों का कब्रगाह, एक महीने में 9 बाघों की, सुरक्षा पर उठे सवाल

टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश बना बाघों का कब्रगाह, एक महीने में 9 बाघों की, सुरक्षा पर उठे सवालटाइगर स्टेट मध्यप्रदेश अब बाघों की कब्रगाह बन गया है। वन विभाग के लाख दावों के बाद भी प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बाघों के कथित शिकार का ताजा मामला शहडोल में आया है, जहां उत्तर वन मंडल के अंतर्गत जयसिंहनगर रेंज में एक साथ दो बाघों, एक नर और एक मादा के शव बरामद हुए हैं। वन विभाग के मुताबिक बाघों की मौत करंट लगने से हुई है।

सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल, MCX पर Silver 2,52,500 रुपए किलो, सोना भी 4,700 रुपए बढ़ा

सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल, MCX पर Silver 2,52,500 रुपए किलो, सोना भी 4,700 रुपए बढ़ाGold Silver Rates on MCX: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आज सुबह वायदा कारोबार में सोने चांदी में भी बढ़त दिखाई दी। सुबह 9.45 बजे चांदी 16740 रुपए बढ़कर 2,52,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4709 रुपए बढ़कर 1,48,700 रुपए प्रति किलो हो गया।

टैरिफ कटौती और ट्रेड डील से शेयर बाजार में बहार, 2500 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 700 अंक बढ़ा

टैरिफ कटौती और ट्रेड डील से शेयर बाजार में बहार, 2500 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 700 अंक बढ़ाShare Market rally Trump Tariff reduced : अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ ही टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने के ऐलान से भारतीय शेयर बाजार में बहार आ गई। शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 2500 से ज्यादा अंक उछल गया तो निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया।

भारत में घरेलू कामगारों के लिए अलग कानून पर हिचक क्यों?

भारत में घरेलू कामगारों के लिए अलग कानून पर हिचक क्यों?शोभा कुमारी (बदला हुआ नाम) काम की तलाश में दस साल पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आई थीं। तब से वह अपने पति के साथ शाहबाद डेरी की एक बस्ती में रह रही हैं। पिछले साल जिस घर में शोभा काम करती थीं, वहां के मालिक ने उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। शोभा को अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने शोभा को दो दिन तक थाने में बैठाकर रखा।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
