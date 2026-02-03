LIVE: अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा

शोभा कुमारी (बदला हुआ नाम) काम की तलाश में दस साल पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आई थीं। तब से वह अपने पति के साथ शाहबाद डेरी की एक बस्ती में रह रही हैं। पिछले साल जिस घर में शोभा काम करती थीं, वहां के मालिक ने उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। शोभा को अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने शोभा को दो दिन तक थाने में बैठाकर रखा।