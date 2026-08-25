देवदार के घने जंगलों में विराजते हैं ताड़केश्वर महादेव, सावन में जरूर करें दर्शन

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जनपद पौड़ी गढ़वाल में देवदार के घने जंगल के बीच स्थित श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक आभा के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित यह पावन धाम श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। श्रावण मास में यहां विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। पौड़ी गढ़वाल की यात्रा के दौरान श्री ताड़केश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें।

कैसे पहुंचें ताड़केश्वर मंदिर?

हवाई मार्ग- लैंसडाउन पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहां से लैंसडाउन की दूरी करीब 177 किलोमीटर है। यहां से आपको टैक्सी या बसें मिल जाएंगी।

ट्रेन से- सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। यहां से लैंसडाउन की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। यहां से भी आपको बस और टैक्सी आराम से मिल जाएंगी।

सड़क मार्ग से- अगर आप कार से आ रहे हैं तो दिल्ली, देहरादून या हरिद्वार से सड़कें लैंसडाउन के लिए कनेक्टेड हैं।