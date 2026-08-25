  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. kanpur-expired-chocolate-toffee-waste-viral-video
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :कानपुर , Tuesday, 25 August 2026 (11:53 IST)

कानपुर में कूड़े से एक्सपायरी चॉकलेट-टॉफियां उठाने की मची होड़, वीडियो वायरल

expired chocolate
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (11:53 IST)
google-news
कानपुर में एक्सपायरी हो चुकी चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक दुकानदार ने बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री को कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। लेकिन इसके बाद वहां ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को चौंका दिया। ALSO READ: मौत के बाद खुला भिखारी महिला का राज! 30 से ज्यादा बोरियों में मिले नोट-सिक्के, निकले 8.40 लाख रुपये
 
कूड़े में पड़े चॉकलेट और टॉफियों के पैकेट देखकर कई लोग उन्हें उठाने के लिए पहुंच गए। देखते ही देखते लोगों में इन्हें अपने घर ले जाने की होड़ मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कचरे के ढेर पर पड़े थे चॉकलेट और बिस्किट

बताया जा रहा है कि कानपुर के एक इलाके में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट पार कर चुके चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट के डिब्बे कूड़े के ढेर पर फेंके गए थे। कुछ लोगों की नजर जब इन खाद्य उत्पादों पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें उठाना शुरू कर दिया।
 
इसके बाद कई अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और कचरे के बीच से चॉकलेट-टॉफियां निकालकर अपने साथ ले जाने लगे। वायरल वीडियो में लोगों को कूड़े के ढेर से खाद्य सामग्री इकट्ठा करते हुए देखा जा सकता है। ALSO READ: राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया मोड़, ड्यूटी आदेश मिलते ही कर्मचारी ने दिया इस्तीफा, कर्मचारियों में क्यों फैला खौफ?
 

एक्सपायरी खाद्य पदार्थ उठाना कितना खतरनाक?

एक्सपायरी डेट पार कर चुके खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासतौर पर गर्मी और नमी में लंबे समय तक पड़े रहने से ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
 
ऐसे में कूड़े के ढेर से एक्सपायरी चॉकलेट, टॉफी या बिस्किट उठाकर घर ले जाना स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। इन उत्पादों की पैकेजिंग खराब या दूषित होने की स्थिति में जोखिम और बढ़ सकता है।
 

घटना ने उठाए जागरूकता पर सवाल

इस पूरे मामले ने खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता और सार्वजनिक व्यवहार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि एक्सपायरी उत्पादों को खुले कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाए, ताकि कोई व्यक्ति उन्हें दोबारा इस्तेमाल न कर सके।
 
वहीं, लोगों को भी कूड़े में पड़े किसी खाद्य पदार्थ को केवल इसलिए घर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वह पैकेट में बंद दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के बाद यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मौत के बाद खुला भिखारी महिला का राज! 30 से ज्यादा बोरियों में मिले नोट-सिक्के, निकले 8.40 लाख रुपये

CJP का 5 सितंबर को दिल्ली में बड़ा विरोध मार्च, वादाखिलाफी पर सरकार को घेरा

CJP का 5 सितंबर को दिल्ली में बड़ा विरोध मार्च, वादाखिलाफी पर सरकार को घेराCJP Delhi march: जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक आंदोलन चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में एक बड़े शांतिपूर्ण विरोध मार्च का ऐलान किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है।

CJP के दीपके ने लिखा शिक्षा मंत्रियों को पत्र, सरकारी स्कूलों की बदहाली पर उठाए 6 तीखे सवाल

CJP के दीपके ने लिखा शिक्षा मंत्रियों को पत्र, सरकारी स्कूलों की बदहाली पर उठाए 6 तीखे सवालDeepak letter to the Education Ministers: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने देश और राज्यों में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है।

संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादें

संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादेंबॉलीवुड अभिनेत्री संदीपा धर के लिए कश्मीर की हालिया यात्रा केवल खूबसूरत वादियों से रूबरू होने का मौका नहीं रही, बल्कि इस दौरान उन्हें अपने परिवार के अतीत और पुश्तैनी विरासत से जुड़ी कई अनमोल निशानियां भी मिलीं। संदीपा ने सोशल मीडिया पर अपनी कश्मीर यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप खोजने नहीं जाते, वे बस आपका इंतजार करती रहती हैं।

नेतन्याहू के लिए ब्रिटेन एक इस्लामी देश क्यों है?

नेतन्याहू के लिए ब्रिटेन एक इस्लामी देश क्यों है?UK Israel relations: इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, एक इंटरव्यू में कुछ दिन पूर्व ब्रिटेन का मज़ाक उड़ते हुए उसे "इस्लामिक रिपब्लिक ब्रिटेन" कहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए इसे "पूर्णतः अस्वीकार्य" बताया है।

मोदी-ट्रंप की G7 मुलाकात में क्या हुआ था? अमेरिकी राजदूत का बड़ा दावा- भारत ने कहा था ‘सवाल मत पूछिए’, फिर ट्रंप ने बदल दिया प्लान

मोदी-ट्रंप की G7 मुलाकात में क्या हुआ था? अमेरिकी राजदूत का बड़ा दावा- भारत ने कहा था ‘सवाल मत पूछिए’, फिर ट्रंप ने बदल दिया प्लानभारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दावा किया कि G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल नहीं लेने की बात कही थी। गोर के मुताबिक ट्रंप बाद में पत्रकारों से सवाल मांग बैठे और बैठक 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई।

देवदार के घने जंगलों में विराजते हैं ताड़केश्वर महादेव, सावन में जरूर करें दर्शन

देवदार के घने जंगलों में विराजते हैं ताड़केश्वर महादेव, सावन में जरूर करें दर्शनपौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन क्षेत्र में देवदार और बलूत के घने जंगलों के बीच स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर भी ऐसा ही एक पवित्र स्थल है। शांत वातावरण, प्राकृतिक झरनों और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी खास आकर्षण रखता है। खासकर सावन के महीने में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है।

कूड़े में फेंकी गई थीं एक्सपायरी चॉकलेट-टॉफियां, उठाने के लिए टूट पड़े लोग; वीडियो वायरल

कूड़े में फेंकी गई थीं एक्सपायरी चॉकलेट-टॉफियां, उठाने के लिए टूट पड़े लोग; वीडियो वायरलकानपुर में एक्सपायरी हो चुकी चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक दुकानदार ने बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री को कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। लेकिन इसके बाद वहां ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को चौंका दिया।

मौत के बाद खुला भिखारी महिला का राज! 30 से ज्यादा बोरियों में मिले नोट-सिक्के, निकले 8.40 लाख रुपये

मौत के बाद खुला भिखारी महिला का राज! 30 से ज्यादा बोरियों में मिले नोट-सिक्के, निकले 8.40 लाख रुपयेकर्नाटक के मांड्या में 68 वर्षीय हूर की मौत के बाद उनके घर से 30 से ज्यादा बोरियों में रखे नोट और सिक्के मिले। गिनती में कुल 8.40 लाख रुपये निकले, जिसके बाद रिश्तेदारों में रकम के बंटवारे को लेकर विवाद भी हुआ।

दिल्ली में आफत की बारिश! जलभराव से बढ़ी परेशानी, पूरी राजधानी में रेड अलर्ट

दिल्ली में आफत की बारिश! जलभराव से बढ़ी परेशानी, पूरी राजधानी में रेड अलर्टDelhi Rain : दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह से भारी बारिश जारी है। कई इलाकों में जलभराव के बीच IMD ने पूरी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं, बिजली और तूफान की चेतावनी के साथ लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

बलात्कारी बाबा, बार-बार पैरोल, क्या भारत में कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है?

बलात्कारी बाबा, बार-बार पैरोल, क्या भारत में कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है?“तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख…” फिल्म दामिनी में Sunny Deol का यह संवाद केवल अदालत की सुस्ती पर व्यंग्य नहीं था, बल्कि उस भारतीय व्यवस्था का आईना था जहां कानून की किताब सबके लिए एक जैसी दिखती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सबके लिए बराबर नहीं होता।

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?Samsung ने आखिरकार अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में Ultra बैज पेश कर दिया है। कंपनी का नया Galaxy Z Fold 8 Ultra अब तक का सबसे ज्यादा क्षमता वाला Fold मॉडल है। डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी के मामले में इसे पिछले सभी Fold स्मार्टफोन से आगे ले जाया गया है। हालांकि, ₹1,99,999 की शुरुआती कीमत इसे लग्जरी स्मार्टफोन कैटेगरी में खड़ा करती है। ऐसे में 2026 में बड़ा सवाल यही है कि क्या एक फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करना वाकई सही फैसला है?

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।