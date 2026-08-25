कानपुर में कूड़े से एक्सपायरी चॉकलेट-टॉफियां उठाने की मची होड़, वीडियो वायरल

कूड़े में पड़े चॉकलेट और टॉफियों के पैकेट देखकर कई लोग उन्हें उठाने के लिए पहुंच गए। देखते ही देखते लोगों में इन्हें अपने घर ले जाने की होड़ मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कचरे के ढेर पर पड़े थे चॉकलेट और बिस्किट

बताया जा रहा है कि कानपुर के एक इलाके में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट पार कर चुके चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट के डिब्बे कूड़े के ढेर पर फेंके गए थे। कुछ लोगों की नजर जब इन खाद्य उत्पादों पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें उठाना शुरू कर दिया।

एक्सपायरी खाद्य पदार्थ उठाना कितना खतरनाक?

एक्सपायरी डेट पार कर चुके खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासतौर पर गर्मी और नमी में लंबे समय तक पड़े रहने से ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

ऐसे में कूड़े के ढेर से एक्सपायरी चॉकलेट, टॉफी या बिस्किट उठाकर घर ले जाना स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। इन उत्पादों की पैकेजिंग खराब या दूषित होने की स्थिति में जोखिम और बढ़ सकता है।

घटना ने उठाए जागरूकता पर सवाल

इस पूरे मामले ने खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता और सार्वजनिक व्यवहार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि एक्सपायरी उत्पादों को खुले कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाए, ताकि कोई व्यक्ति उन्हें दोबारा इस्तेमाल न कर सके।

वहीं, लोगों को भी कूड़े में पड़े किसी खाद्य पदार्थ को केवल इसलिए घर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वह पैकेट में बंद दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के बाद यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।