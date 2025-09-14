सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  4. road crash bmw rams motorcycle near delhi cantt finance ministry official dead wife injured
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (23:16 IST)

Delhi में BMW ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी,वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत, 3 घायल

Delhi
रिंग रोड पर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार को एक बीएमडब्ल्यू कार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल को कथित तौर पर टक्कर मार दी, जिससे अधिकारी की मौत हो गई तथा उनकी पत्नी समेत तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अनुसार मृतक की पहचान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह के रूप में हुई है। वह हरि नगर के निवासी थे।
 
पुलिस ने बताया कि दोपहर में धौला कुआं-दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन मार्ग पर मेट्रो खंभा संख्या 67 के पास यातायात जाम होने की तीन पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और देखा कि एक बीएमडब्ल्यू कार सड़क के एक तरफ और एक मोटरसाइकिल सड़क के डिवाइडर के पास खड़ी है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार एक महिला चला रही थी और उस कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी थीं। कार चला रही महिला और उसके साथ मौजूद उसके पति ने सिंह एवं उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया।
 
बाद में अस्पताल ने पुलिस को बताया कि सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, सिंह और उनकी पत्नी को नजदीकी चिकित्सा सुविधा में भर्ती कराने के बजाय दुर्घटना स्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल ले जाया गया।
 
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में बीएमडब्ल्यू चालक और उसके पति भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बयान अभी दर्ज नहीं किए गए हैं। दोनों गुरुग्राम निवासी हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना में शामिल बीएमडब्ल्यू और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। दुर्घटना स्थल की जांच एक अपराध दल द्वारा की गई और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को सहायता के लिए बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
 
पुलिस ने कहा कि दुर्घटना से जुड़ी घटनाओं और परस्थितियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण इलाके में कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के बाद यातायात बहाल हो गया।
