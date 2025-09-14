रविवार, 14 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. क्राइम
  4. Stone merchant Uttar Pradesh crime news
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नोएडा , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (22:50 IST)

पत्थर व्यापारी के पोते को अगवा कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

Stone merchant
उत्तरप्रदेश की गौतमबुद्धनगर पुलिस ने एक पत्थर व्यापारी के 25 वर्षीय पोते को अगवा कर उसे मुक्त करने के बदले कथित रूप से चार करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले पांच बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाई गई गोली दो बदमाशों के पैर में लगी तथा टीम ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया।
 
उन्होंने बताया कि बदमाशों ने अपहरण की साजिश रची और युवक की एक युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करवाकर उसे घटना वाले दिन गौतमबुद्धनगर बुलाया। पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) साद मियां खान ने बताया कि गाजियाबाद के पत्थर व्यापारी राम प्रकाश गुप्ता ने नौ सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पोता शशांक गुप्ता उसी दिन गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित अपने घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं आया और उसकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली।
 
उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दनकौर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और मामले के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई गईं। खान के मुताबिक, कई थानों की पुलिस और स्वाट टीम भी घटना के खुलासे में लगी। उन्होंने बताया कि पांच दिन तक चले अभियान के बाद आज पुलिस ने पत्थर व्यापारी के पोते का अपहरण करने वाले पांच बदमाशों को जेवर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
 
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी आज फिरौती की चार करोड़ रुपये की रकम वसूलने के लिए अपहृत को अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा चलाई गई गोली मोहित गुप्ता, आलोक यादव के पैर में लगी है।
अधिकारी ने बताया कि मोहित और आलोक के तीन साथी निमय शर्मा, श्याम सुंदर, सुमित कुमार को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। खान ने बताया कि आरोपियों के पास से अपहरण में प्रयुक्त कार, दो देसी तमंचे, कारतूस आदि बरामद हुआ है।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पत्थर व्यापारी के पोते का अपहरण करने के बाद बदमाश उसके परिजनों से इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और वे लोग परिजनों से चार करोड़ रुपये की फिरौती मांग कर रहे थे।
 
खान ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपहरण की साजिश रची थी और सोशल मीडिया के माध्यम से शशांक की दोस्ती एक युवती से कराई थी तथा दोनों के बीच जब गहरे संबंध बन गए, तो युवती ने शशांक को मिलने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर बुलाया।
 
अधिकारी के मुताबिक, जैसे ही शशांक अपनी कार से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचा, तो पहले से ही घात लगाए बैठे गिरोह के लोगों ने उसे अगवा कर लिया, तथा उसे बंधक बनाकर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज सहित कई जगहों पर घूमाते रहे। बदमाश बार-बार अपना ठिकाना बदल रहे थे।
 
खान ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जिस युवती से अपहृत युवक की दोस्ती करवाई गई थी, वह कौन थी, क्या वह वास्तव में युवती थी या किसी ऐप के माध्यम से लड़का लड़की बनकर शशांक से बात कर रहा था। इनपुट  एजेंसियां
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबई

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबईएशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍या

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍याBritain crime News : इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित घर में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था।

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावा

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावाRaja Raghuvanshi murder case : मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने एक जमानत याचिका दायर की है। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है। सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोनम की याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को करना निर्धारित किया है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलांग जेल में हैं।

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार साबित किया कि वे राजा विक्रमादित्य को आदर्श क्यों मानते हैं। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने एक बार फिर सुनवाई की और फैसला ऑन द स्पॉट किया। उन्होंने एक युवक की गुहार पर वहीं खड़े-खड़े मामले के दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दोषी को तत्काल हवालात में बंद करें। इसके बाद उन्होंने युवक को गले से लगाकर मदद का आश्वासन दिया। दरअसल, यह मामला एक फोर-व्हीलर से जुड़ा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे कंपनी ने गलत गाड़ी बेची है। सीएम डॉ. यादव के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम डॉ. यादव के यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्माना

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्मानाIncome Tax Returns Filing : आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने कहा, करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।

और भी वीडियो देखें

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबर

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबरसुलेखा शाह (बदला हुआ नाम) ‘जेन जेड’ समूह की नेपाली मूल की सदस्य हैं, जिनका जन्म और परवरिश भारत में हुई। उन्होंने दिल्ली में अपने नेपाली माता-पिता के साथ, नेपाल में घटित घटनाओं को उतनी ही उत्सुकता से देखा, जितना कि काठमांडू में उनके चचेरे भाई-बहनों ने।

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है।

Wakf Amendment Act होगा लागू या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

Wakf Amendment Act होगा लागू या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसलासुप्रीम कोर्ट सोमवार को 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा, जिसमें ‘‘अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ’’ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। ये बिंदु वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए थे।

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

ऑनलाइन सर्वे में पहली पसंद बने CM पुष्कर धामी, आपदा राहत कार्यों को तेजी से दिया अंजाम, पीड़ितों से किया सीधा संवाद

ऑनलाइन सर्वे में पहली पसंद बने CM पुष्कर धामी, आपदा राहत कार्यों को तेजी से दिया अंजाम, पीड़ितों से किया सीधा संवाददेश के आपदा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर आयोजित टाइम्स ग्रुप के सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जनता का यह रुझान बताता है कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह त्वरित राहत कार्यों को अंजाम दिया, बचाव एवं पुनर्वास योजनाओं को लागू किया और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर पीड़ितों से सीधा संवाद किया उसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग और आगे खड़ा कर दिया।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com