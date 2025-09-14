रविवार, 14 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कोलकाता , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (23:35 IST)

RG Kar मेडिकल छात्रा की मालदा में रहस्यमय हालत में मौत, प्रेमी गिरफ्तार

RG Kar Medical College
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की अंतिम वर्ष की छात्रा की मौत के मामले में उसके प्रेमी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संबंधित छात्रा की मालदा स्थित एक अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
 
 
पीड़िता के परिवार ने पहले इंग्लिशबाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने मालदा मेडिकल कॉलेज के कनिष्ठ चिकित्सक और लड़की के प्रेमी को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24-वर्षीय अनिंदिता सोरेन की अप्राकृतिक मौत के मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामजद आरोपी उज्ज्वल सोरेन को रविवार को गिरफ्तार किया गया।
 
अनिंदिता की मां अल्पना टुडू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उज्ज्वल ने उनकी बेटी को जहर दे दिया, क्योंकि वह (पीड़िता) आधिकारिक विवाह पंजीकरण के लिए कह रही थी, जबकि आरोपी इसे टाल रहा था।
 
टुडू ने दावा किया कि जब हमने उसे अस्पताल के सीसीयू में देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों हाल ही में पुरी गए थे, जहां अनिंदिता और उज्ज्वल ने एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में वह औपचारिक रूप से शादी का पंजीकरण कराने से मुकर गया था, जिससे अक्सर दोनों के बीच बहस होती रहती थी।
 
टुडू ने कहा कि जब वह अपने वादे से मुकर गया तो इसके कारण दोनों के बीच बार-बार झगड़े और तकरार होने लगी और मेरी बेटी पर बहुत दबाव पड़ने लगा। दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट की निवासी अनिंदिता की मुलाकात उज्ज्वल से सोशल मीडिया और विभिन्न मेडिकल कार्यक्रमों के दौरान हुई थी और उनकी दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई।
 
पीड़िता की मां ने नम आंखों से कहा कि कल हमें उसका (उज्ज्वल का) फोन आया कि हमारी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई है और उसे मालदा अस्पताल ले जाया गया है। आज हमें बताया गया कि उसकी मौत हो गई। हमें पता है कि वह (पीड़िता) उससे (आरोपी से) शादी के लिए कह रही थी। हमारी बेटी पिछले रविवार को बालुरघाट स्थित हमारे घर आई थी और अगले दिन कोलकाता चली गई। आखिर वह मालदा कैसे पहुंची और (कैसे) बीमार पड़ गई? हम चाहते हैं कि पुलिस उससे पूछताछ करे।’’
 
अधिकारियों ने बताया कि उज्ज्वल को मालदा पुलिस की एक टीम ने मालदा के इंग्लिशबाजार कस्बे में उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। बाद में स्थानीय अदालत ने उज्ज्वल को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उसे 20 सितंबर को फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के नेता और आरजी कर में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु अनिकेत महतो ने शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की।
 
उन्होंने कहा, "हम परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और मामले की शीघ्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। आर जी कर में हमारी बहन-मित्र की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसकी मां के आरोपों की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
