दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तार

Delhi police : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने 2 दिन में 4 अलग-अलग राज्यों से संदिग्ध 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से 2, मध्य प्रदेश से 1, हैदराबाद से 1 और रांची से 1 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी माड्यूल का खुलासा करते हुए कहा कि भारत में अशरफ दानिश ही इस मॉड्यूल का सरगना था। वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में था। उसे पुलिस ने बुधवार को रांची से गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली, मध्यप्रदेश और हैदराबाद से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी पकड़े गए।

Press Conference : The Special Cell busted international and interstate terror module. https://t.co/xJPwNG1Rxe — Delhi Police (@DelhiPolice) September 11, 2025

पुलिस ने दानिश के पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद की है। इसके अलावा, IED बनाने का सामान भी बरामद हुआ है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, तांबे की चादरें, बॉल बेयरिंग, तार और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल है। लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की गई है।