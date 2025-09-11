Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ी गर्मी, यूपी समेत इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : राजधानी दिल्ली में बारिश ने पहले लोगों को परेशान किया और अब गर्मी-उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद अब मौसम शांत हो गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज फिर से बदलता दिख रहा है। पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून ने पलटी मारी है। ऐसे में कुछ जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।





पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून ने पलटी मारी है। ऐसे में कुछ जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और महाराजगंज में भारी बारिश के चलते यलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए हैं।





सिक्किम में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप में बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और उत्तर-पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति रही।





मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। कई जगहों पर भारी वर्षा के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसी कारण कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 72 घंटों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

Edited By : Chetan Gour