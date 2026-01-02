शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. attack on hindu khukon das in bangladesh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :ढाका , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (09:00 IST)

बांग्लादेश में खोकोन दास पर जानलेवा हमला, 13 दिन में हिंदुओं पर हमले का चौथा मामला

khokon das
Bangladesh News in Hindi : उस्मान हादी मौत के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बांग्लादेश के शरीयतपुरा में हिंदू व्यापारी खोकोन दास पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

लगभग 50 वर्ष के खोकोन दास शरीयतपुर जिले के तिलोई गांव में एक छोटी सी दवा की दुकान चलाते थे। मीडिया खबरों अनुसार, दास पर उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया जब वे अपने घर जा रहे थे।

भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा और फिर पेट्रोल डालकर उनके शरीर में आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
 
18 दिसंबर को दीपूचंद्र दास को भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। उन्हें मारकर उनके शव को पेड़ से बांधकर जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद बेजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी। 24 दिसंबर को 29 साल के अमृत मंडल को कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।
 
गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर खासी नाराजगी है। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों पर होते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के संबंध में भारत की चिंता को गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछ

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ऐलान किया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर चलाई जाएगी। देश में चल रही पिछली वंदे भारत ट्रेनों में चेयर सीट थी, जिससे लोग केवल बैठकर ही सफर कर सकते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे वंदे भारत की नई ट्रेनों में स्लीपर कोच भी लेकर आ रही है।

थैंक्यू योगी अंकल, UP में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस, पूर्व मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला मकान

थैंक्यू योगी अंकल, UP में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस, पूर्व मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला मकानदबंगों की प्रताड़ना की शिकार एक मेजर की बेटी अंजना के लिए नये साल का पहला दिन जमाने भर की खुशियां लेकर आया जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका करोड़ों का मकान उसे दिलाकर भूमाफियों को बंदी बना लिया। अपने मेजर पिता और भाई-बहन को खोने के बाद से अंजना सीजोफ्रेनिया से जूझ रही हैं और रिहैब सेंटर में हैं।

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतें

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतेंकेंद्र सरकार ने एक फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। सिगरेट पीने वाले और पान मसाला खाने को महंगाई झटका लगेगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े अन्य उत्पादों पर जीएसटी के तहत 40 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमला

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमलाVladimir Putin news in Hindi : अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के घर ड्रोन हमला नहीं किया था। पुतिन के दावे के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की थी।

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगेIndore Contaminated Water : देश का “सबसे स्वच्छ शहर” कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छह महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

स्वच्छ इंदौर में दूषित पानी से मौत पर भड़के औवेसी, कहा- चुल्लू भर पानी में डूब मरें ये लोग

स्वच्छ इंदौर में दूषित पानी से मौत पर भड़के औवेसी, कहा- चुल्लू भर पानी में डूब मरें ये लोगOwaisi news in Hindi : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई और 162 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 2026 में ये लोग विश्वगुरु का दावा करते हैं और लेकिन लोग यहां गंदा पानी पीकर मर जाते है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है।

LIVE: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर

LIVE: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहरLatest News Today Live Updates in Hindi : भारत में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे के साथ हुई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में साल के पहले दिन बर्फबारी हुई। इस वजह से कई राज्यों में शीतलहर चली। मंगलवार को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश व बर्फबारी की चेतावनी दी। कई राज्यों में बारिश-कोहरे का अलर्ट जारी। पल पल की जानकारी...

डेटा सेंटर नीति से UP बना डिजिटल निवेश का नया केंद्र, 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 6 डेटा सेंटर पार्क को मंजूरी

डेटा सेंटर नीति से UP बना डिजिटल निवेश का नया केंद्र, 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 6 डेटा सेंटर पार्क को मंजूरीउत्तर प्रदेश सरकार की डेटा सेंटर नीति ने प्रदेश को देश के तेजी से उभरते डिजिटल हब के रूप में स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनाई गई दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज न केवल निवेशकों का भरोसा जीत रहा है बल्कि डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई मिसाल भी कायम कर रहा है।

मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भव्य आयोजन, स्वदेशी उत्पादों को मिल रही नई पहचान

मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भव्य आयोजन, स्वदेशी उत्पादों को मिल रही नई पहचानउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्तनिर्मित एवं स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भव्य प्रदर्शनी/मेला मेरठ के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित की जा रही है। वर्ष 2026 में देशी उत्पादों को घर-घर तक पहुँचाने के संकल्प के साथ इस प्रदर्शनी में स्कूलों, कॉलेजों एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं।

कृषि आजीविका सखियां बन रहीं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत कड़ी

कृषि आजीविका सखियां बन रहीं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत कड़ीउत्तर प्रदेश में खेती की तस्वीर तेजी से बदलने जा रही है। 26373 कृषि आजीविका सखियां योगी सरकार की योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए तैनात की गई हैं। जो अब प्रदेश के गांव-गांव में आधुनिक खेती का मंत्र फैला रही हैं। महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधार को एक साथ आगे बढ़ाने वाला यह अभियान प्रदेश को आत्मनिर्भर कृषि मॉडल की ओर ले जा रहा है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com