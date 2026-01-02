बांग्लादेश में खोकोन दास पर जानलेवा हमला, 13 दिन में हिंदुओं पर हमले का चौथा मामला

Bangladesh News in Hindi : उस्मान हादी मौत के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बांग्लादेश के शरीयतपुरा में हिंदू व्यापारी खोकोन दास पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।





लगभग 50 वर्ष के खोकोन दास शरीयतपुर जिले के तिलोई गांव में एक छोटी सी दवा की दुकान चलाते थे। मीडिया खबरों अनुसार, दास पर उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया जब वे अपने घर जा रहे थे।





भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा और फिर पेट्रोल डालकर उनके शरीर में आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Another brutal attempt to burn a Hindu man alive in Bangladesh!



Khokon Das, aged about 50 years ran a small medicine shop in Tiloi village, Shariatpur District, was assaulted by a Jih@di mob.



Another brutal attempt to burn a Hindu man alive in Bangladesh!

Khokon Das, aged about 50 years ran a small medicine shop in Tiloi village, Shariatpur District, was assaulted by a Jih@di mob.

The mob hacked him with sharp weapons and set him on fire, leaving him critically… pic.twitter.com/cQ74bZDsaZ — Sourish Mukherjee (@me_sourish_) January 1, 2026 18 दिसंबर को दीपूचंद्र दास को भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। उन्हें मारकर उनके शव को पेड़ से बांधकर जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद बेजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी। 24 दिसंबर को 29 साल के अमृत मंडल को कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर खासी नाराजगी है। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों पर होते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के संबंध में भारत की चिंता को गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।

