गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. trump tariff pressure india eu strategy
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (11:54 IST)

ट्रंप ने भारत को लेकर क्यों बदले सुर, क्या फेडरल कोर्ट का फैसला बना वजह?

donald trump
Donald Trump News in Hindi : टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। भारत को लेकर भी ट्रंप का रवैया स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो वह भारत को दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर यूरोपीय संघ से भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप सोची समझी रणनीति के तहत ही भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टैरिफ पर फेडरल कोर्ट का फैसला भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकता है।
 
भारत की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!' पीएम मोदी ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।
 
EU से ट्रंप ने क्या कहा : अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने EU से अपील की है कि चीन और भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाए। उन्होंन कहा कि भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने से रूस पर दबाव बढ़ेगा, इससे रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। चीन और भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं।
 
टैरिफ पर फेडरल कोर्ट का क्या है फैसला : अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने पहले ही टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत का कहना है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट के तहत ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने का फैसला लिया, लेकिन इस कानून में टैरिफ शब्द का उल्लेख ही नहीं है। अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपील का समय दिया है, तब तक टैरिफ लागू रहेगा। वह इस मामले में शीर्ष अदालत में जाने का फैसला ले चुके हैं। अगर टैरिफ पर रोक लगी तो अमेरिका को मिलने वाले लाखों करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ेगा।
 
भारत पर दबाव की रणनीति : अदालत के इस आदेश के बाद ट्रंप बैकफुट पर है। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत इस मामले में फेडरल कोर्ट जा सकता है। यहां से उसे आसानी से राहत मिल सकती है। कहा जा रहा है कि भारत पर दबाव कम ना हो इसके लिए उन्होंने यूरोपीय संघ का सहारा लिया है।
 
edited by: Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबावFrance protest News : नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कें जाम की जा रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किस बात को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पतालनेपाल में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और उनके घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। विचलित करने वाले फोटोज और वीडियो के बीच मानवीयता को प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया।

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

और भी वीडियो देखें

फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों नहीं लिख सकेंगे डॉक्टर, क्या है DGHS का तर्क?

फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों नहीं लिख सकेंगे डॉक्टर, क्या है DGHS का तर्क?Physiotherapist news in hindi: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) ने एक बड़े फैसले में फिजियोथेरेपिस्टों को अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ शब्द लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकृत चिकित्सक ही इस उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग, जानिए क्या है इसमें खास?

मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग, जानिए क्या है इसमें खास?Mohan Bhagwat Birthday : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने राष्‍ट्र निर्माण में भागवत के योगदान को सराहा और भागवत के परिवार के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया।

Live: 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

Live: 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारLatest News Today Live Updates in Hindi : सुरक्षाबलों ने 2 दिन में 4 राज्यों से 5 संदिग्ध ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए गए। पल पल की जानकारी...

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसर

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसरअतीत में मुख्यतः विदेशी अस्त्र-शस्त्र के आयात पर निर्भर रहने का आदी रहा भारत अब न केवल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, हथियारों का निर्यातक भी बनता जा रहा है। दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक उथल-पुथल का रोना रोने के बदले, भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, इस उथल-पुथल में देश के लिए नए अवसर देखने लगा है।

Nepal Violence : जिंदा हैं पूर्व पीएम खलल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर, कैसा है उनका स्वास्थ्य?

Nepal Violence : जिंदा हैं पूर्व पीएम खलल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर, कैसा है उनका स्वास्थ्य?Nepal Gen Z Protest : नेपाल में हिंसा के दौरान झुलसीं पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर जिंदा है। उनकी हालत गंभीर है और कीर्तिपुर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को कुछ नेपाली मीडिया संस्थानों ने बताया था कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजनiPhone 16 vs iPhone 17, apple iphone 17 pro max launch, iPhone 16 price, iPhone 17 price, difference between iPhone 16 and iPhone 17, आईफोन 16 की कीमत, आईफोन 17 की कीमत, आईफोन 16 और आईफोन 17 में डिफ्रेंस

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com