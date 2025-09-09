बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. List of US President Donald Trumps family businesses
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (09:00 IST)

राष्ट्रपति नहीं व्यापारी कहिए, जानिए किन-किन धंधों में लगा है डोनाल्ड ट्रंप का परिवार

US President Donald Trump
List of US President Donald Trumps businesses: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल राष्ट्रपति कम और एक व्यापारी ज्यादा नजर आ रहे हैं। युद्ध रोकने के लिए भी वे व्यापार की ही मदद ले रहे हैं। ऐसा वे खुद भी कई बार कह चुके हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए भी उन्होंने इसी तरह का तर्क दिया था। ट्रंप के इस कार्यकाल में उनके परिवार ने क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कदम रखा है। इसके लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ भी समझौता किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को खतरे में डाला है।
 
इसलिए बिगड़े भारत अमेरिका संबंध : दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में गिरावट आई है। क्योंकि ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने का श्रेय दर्जनों बार खुद को दे चुके हैं, ‍जबकि भारत ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए मैंने दोनों से व्यापार नहीं करने की बात कही थी। भारत द्वारा ट्रंप के दावे को नहीं मानने के कारण ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया था। हालांकि उसका दावा है कि भारत रूस से ज्यादा तेल खरीदता है, इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। इतना ही नहीं ट्रंप ने भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को डिनर के लिए बुलाया साथ ही पाकिस्तान पर महज 19 फीसदी टैरिफ लगाया।  
 
आइए जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धंधों के बारे में... 
  
ट्रंप परिवार के व्यवसाय का संचालन मुख्य रूप से 'द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन' के तहत किया जाता है। यह एक विशाल होल्डिंग कंपनी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है।
  • रियल एस्टेट : यह ट्रंप परिवार का सबसे पुराना और मुख्य व्यवसाय है। इसमें दुनिया भर में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का निर्माण और विकास शामिल है।
  • होटल और रिसॉर्ट : ट्रंप परिवार के कई लक्जरी होटल, रिसॉर्ट और गोल्फ कोर्स हैं, जैसे 'ट्रंप नेशनल डोरल मियामी' और 'ट्रंप टर्नबेरी' (स्कॉटलैंड) हैं। 
  • रियल एस्टेट लाइसेंसिंग: वे अपने 'ट्रंप' ब्रांड का नाम अन्य डेवलपर्स को भी देते हैं, जिसके बदले उन्हें रॉयल्टी मिलती है। भारत में भी ट्रंप के नाम पर कई लक्जरी आवासीय परियोजनाएं हैं।
  • क्रिप्टो करेंसी : यह ट्रंप परिवार के लिए सबसे नया और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (World Liberty Financial - WLF) ट्रंप परिवार की एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी है, जिसने अपना खुद का डिजिटल टोकन लॉन्च किया है। ट्रंप ने खुद को 'क्रिप्टो प्रेसिडेंट' भी कहा है और इस क्षेत्र के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उनकी नीतियों का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी पर नियमों को आसान बनाना है। उनके परिवार की कंपनी WLF ने प्रमुख एक्सचेंजों पर अपने डिजिटल टोकन ($WLFI) का सार्वजनिक रूप से व्यापार करना शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप परिवार ने इस परियोजना से करोड़ों डॉलर कमाए हैं।
  • मीडिया और मनोरंजन : ट्रुथ सोशल (Truth Social) ट्रंप का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 'ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप' (TMTG) इस प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है, जिसमें ट्रंप की बड़ी हिस्सेदारी है। ट्रंप ने पहले 'द अप्रेन्टिस' जैसे रियलिटी टीवी शो में भी काम किया है, जिससे उनके ब्रांड को काफी लोकप्रियता मिली। ट्रं
  • गोल्फ कोर्स : ट्रंप परिवार के पास दुनिया भर में कई विश्व-स्तरीय गोल्फ कोर्स हैं।
  • वाइनरी : वे 'ट्रंप वाइनरी' नामक एक शराब व्यवसाय भी चलाते हैं।
  • मर्चेंडाइज : 'ट्रंप स्टोर' के माध्यम से वे टी-शर्ट, टोपियां और अन्य ब्रांडेड सामान बेचते हैं।
पूर्व में ट्रंप परिवार ने 'ट्रंप वोदका', 'ट्रंप स्टेक्स' और 'ट्रंप यूनिवर्सिटी' जैसे कई अन्य व्यवसायों में भी हाथ आजमाया है, जिनमें से कुछ अब बंद हो गए हैं। ट्रंप के बच्चे, डोनाल्ड जूनियर, एरिक और इवांका, अपने पिता के राष्ट्रपति बनने के बाद से 'द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन' के दिन-प्रतिदिन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि ट्रंप का राजनीतिक पद उनके व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हितों के टकराव को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अभी तक के ट्रंप के व्यवहार को देखा जाए तो उनका ज्यादा ध्यान अपने पारिवारिक व्यवसाय पर ही है। इसके लिए वे अपने पद का उपयोग करने में भी पीछे नहीं हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शनGeneration Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है।

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्त

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्तCP Radhakrishnan won Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्‍डी को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 769 से सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया।

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराज

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराजनेपाल हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसा और प्रदर्शनों के बीच एक नाम दुनियाभर में सर्च किया जा रहा है वह है सुदन गुरुंग। जानिए कौन हैं सुदन गुरुंग? जिनके एक इशारे पर हिल गई नेपाल की सरकार।

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?नेता के साथ ही इंजीनियर, संगीतकार, कवि और मेयर भी हैं बालेंद्र शाह

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मदद

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मददभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के दौरान पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने चौबीसों घंटे काम किया। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के 52वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि इसरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए उपग्रह डेटा उपलब्ध कराया।

और भी वीडियो देखें

भारत से ट्रेड डील के लिए ट्रंप तैयार, दोस्त पीएम मोदी ने भी दिया सकारात्मक जवाब

भारत से ट्रेड डील के लिए ट्रंप तैयार, दोस्त पीएम मोदी ने भी दिया सकारात्मक जवाबTrump Modi trade talk : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि मैं भारत के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए तैयार हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने को उत्सुक हूं।

LIVE: नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील

LIVE: नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपीलLatest News Today Live Updates in Hindi : नेपाल में Gen Z के विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री ओली और राष्‍ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक प्रदर्शन को काबू में करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में नए प्रधानमंत्री के लिए हलचल तेज हो गई। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पल पल की जानकारी...

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।

नेपाल हिंसा पर आया PM मोदी का पहला बयान, Gen-Z के लिए कही यह बात

नेपाल हिंसा पर आया PM मोदी का पहला बयान, Gen-Z के लिए कही यह बातसुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक में नेपाल हिंसा पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से हिंसा छोड़ने की अपील की है।

Nepal में तख्तापलट से क्यों घबराए शी जिनपिंग, किस बात का लगने लगा डर

Nepal में तख्तापलट से क्यों घबराए शी जिनपिंग, किस बात का लगने लगा डरचीन ने नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पद से हटने और नेपाली राजनीतिक वर्ग के खिलाफ जारी छात्रों के हिंसक आंदोलन पर अभी तक आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। ओली को चीन समर्थक माना जाता है। नेपाल में तख्तापलट के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी घबरा गए हैं और उन्हें भी डर सता रहा है।

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com