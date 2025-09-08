सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. President Donald Trump's statement on new US sanctions on Russia
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (12:15 IST)

क्‍या रूस पर लगेंगे नए अमेरिकी प्रतिबंध, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया यह जवाब...

President Donald Trump's statement on new US sanctions on Russia
Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप से पूछा गया था कि क्या वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, हां, मैं तैयार हूं। ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बेसेंट और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने कहा है कि भारत का रूसी तेल खरीदना यूक्रेन में रूसी युद्ध प्रयासों का वित्त पोषण कर रहा है।

ट्रंप से ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के बाहर पूछा गया था कि क्या वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, हां, मैं तैयार हूं। ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।
बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ एक बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। ट्रंप और वेंस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से शुक्रवार को बातचीत की और इस बात पर भी चर्चा की कि रूस पर और दबाव बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) क्या कर सकते हैं।
 
ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर पहले से घोषित 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क के अलावा अतिरिक्त 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया है, जिससे 27 अगस्त से भारत पर लगाया गया शुल्क कुल 50 प्रतिशत हो गया है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए हैं जो चीन के बाहर सबसे बड़ा खरीदार है और संकेत दिया कि उन्होंने अब तक चरण दो या चरण तीन लागू नहीं किए हैं।
बेसेंट और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने कहा है कि भारत का रूसी तेल खरीदना यूक्रेन में रूसी युद्ध प्रयासों का वित्त पोषण कर रहा है। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों को अनुचित बताया है। रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है।
दूसरे चरण के प्रतिबंध मुख्य रूप से 'सेकंडरी सैंक्शंस' हैं। ये रूस से तेल और ऊर्जा खरीदने वाले देशों को टारगेट करेंगे। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, ये प्रतिबंध रूस की तेल आय को और कम करेंगे। अमेरिका इसे रूस की युद्ध मशीनरी का मुख्य स्रोत मानता है। पहले चरण में रूस के बैंकों, ऊर्जा क्षेत्र और निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे, मगर अब फेज टू यानी दूसरे चरण में भारत और चीन जैसे देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउट

रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउटRussia ने बनाई Cancer Vaccine mRNA

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनी

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनीIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu News : इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास लोगों को जबरन गाजा सिटी में रोक रहा है, ताकि उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेतन्याहू ने यह दावा ऐसे समय किया है जब इसराइली सेना ने हाल ही में नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की थी।

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, हवाई अड्डे को बनाया निशाना

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, हवाई अड्डे को बनाया निशानायमन से हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए एक ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी शहर में हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके कारण हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया और उड़ानें रोक दी गईं। इजराइल ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने कई ड्रोन दागे, जिनमें से अधिकतर को इजराइल के बाहर ही नष्ट कर दिया गया। एक ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलैट के पास स्थित रमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरा।

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के लिए क्या मोदी सरकार ने तैयार किया कोई प्लान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के लिए क्या मोदी सरकार ने तैयार किया कोई प्लान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयानडॉलर के मुकाबले में रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जीएसटी रिफार्म को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रुपए की गिरावट पर कहा कि हम इस पर नजर रख रहे हैं। घरेलू मुद्रा में गिरावट केवल डॉलर के संदर्भ में है। यह केवल रुपए का मामला नहीं है और दूसरे देशों की करेंसीज भी प्रभावित हैं।

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...Mallikarjun Kharge News : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी शुल्क (Tariff) मुद्दे का जिक्र करते हुए रविवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। खरगे ने आरोप लगाया, ट्रंप ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया। 50 प्रतिशत शुल्क के बाद, उन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया।

और भी वीडियो देखें

लाल किला से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोने का कलश बरामद, आरोपी गिरफ्तार, ऐसे पकड़ा पुलिस ने

लाल किला से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोने का कलश बरामद, आरोपी गिरफ्तार, ऐसे पकड़ा पुलिस नेलाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क से चोरी हुए एक करोड़ रुपए के कलश के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किया गया सोने का कलश भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि यह वारदात 3 सितंबर को सुबह 9:20 से 10:00 बजे के बीच हुई थी।

कर्नाटक में गणपति विसर्जन पर मस्जिद से पथराव, प्रतिमा के पास थूका, तनाव, 144 लागू

कर्नाटक में गणपति विसर्जन पर मस्जिद से पथराव, प्रतिमा के पास थूका, तनाव, 144 लागूकर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के मस्जिद से जुलूस पर पथराव किया गया। वहीं शिवमोग्गा में गणेश प्रतिमा के पास थूकने को लेकर बवाह हुआ है। मांड्या में बवाल की शुरुआत उस समय हुई जब गणपति विसर्जन के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कथित तौर पर मस्जिद से पथराव किया गया है।

नि:शुल्क नारायण लिंब फिटमेंट कैंप संपन्न, नारायण सेवा संस्थान ने मप्र के 240 दिव्यांग परिवारों में भरी खुशियां

नि:शुल्क नारायण लिंब फिटमेंट कैंप संपन्न, नारायण सेवा संस्थान ने मप्र के 240 दिव्यांग परिवारों में भरी खुशियांNarayan Limb Fitment Camp : मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका अस्तित्व दूसरों के जीवन में प्रकाश और आशा भर सके। इसी दिव्य ध्येय को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर ने इंदौर के गुरु अमरदास बैंक्वेट हॉल में नारायण लिंब एवं कैलिपर्स फ़िटमेंट शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 240 से अधिक दिव्यांगजन कृत्रिम अंग पाकर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हुए बल्कि अपने पैरों पर दौड़ते हुए, रस्साकशी सहित कई खेल खेले।

फरीदाबाद में हादसा, घर के AC में भयानक ब्लास्ट, पति-पत्नी और बेटी की मौत

फरीदाबाद में हादसा, घर के AC में भयानक ब्लास्ट, पति-पत्नी और बेटी की मौतफरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी के एक मकान में एसी फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह दर्दनाक हादसा तड़के सुबह 3 बजे हुआ है।

कश्‍मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बीएसएफ ने 1 पाकिस्तानी को पकड़ा

कश्‍मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बीएसएफ ने 1 पाकिस्तानी को पकड़ाEncounter in Kulgam Kashmir : कश्‍मीर के कुलगाम इलाके के जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत 2 जवान जख्‍मी हो गए। दूसरी ओर बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com