हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्‍या है मामला...

Hardik Patel News : गुजरात की राजनीति में पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे भाजपा विधायक हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में शामिल तीनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीमें तैयार कर ली हैं। इससे पहले भी हार्दिक पटेल के खिलाफ अन्य गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकें हैं। साल 2020 में हार्दिक पटेल को एक अन्य मामले में जेल भेजा गया था। इससे गुजरात में कानून, राजनीति और सामुदायिक भावनाओं के बीच एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।





पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदार नेता और वर्तमान विरमगाम विधायक हार्दिक पटेल और आरोपियों के खिलाफ निकोल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 147149, 353, 188, 186, 120, 294, 34 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।





हार्दिक की लगातार अनुपस्थिति से नाराज़ होकर अदालत ने उन्हें तुरंत गिरफ़्तार करने का आदेश दिया। 2020 में उन्हें आंदोलन से जुड़े एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि 2023 में सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने एक अलग वारंट जारी किया। हालांकि राज्य सरकार ने 2022 में उनके खिलाफ राजद्रोह के कई मामले वापस ले लिए, लेकिन यह विशेष दंगा मामला अनसुलझा रहा।

