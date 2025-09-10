Maharashtra : समृद्धि एक्सप्रेसवे पर ठोंकीं कीलें, कारों के टायर हुए पंक्चर, वीडियो हुआ वायरल

Samriddhi Expressway Maharashtra News : महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर नुकीली कीलों से मंगलवार देर रात कम से कम 3 कारों के टायर पंक्चर हो गए। मुंबई जाने वाले इस प्रमुख मार्ग के हिस्से में कीलों को सड़क पर ठोंकते हुए दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वाहन चालकों ने रात करीब एक बजे दौलताबाद पुलिस थाने को एक्सप्रेसवे पर धातु की नुकीली वस्तुओं के बारे में सूचना दी। यह एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए सड़क ठेकेदार, जो इस हिस्से के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है को तलब किया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, हमारी टीमें मौके पर पहुंचीं। हमें अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सड़क पर कितनी कीलें ठोंकी गई थीं, लेकिन तीन कारों के टायर पंक्चर हो गए। पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए सड़क ठेकेदार, जो इस हिस्से के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है को तलब किया है।

एक वीडियो में, एक व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पर कीलों के ठोंकने से चार वाहन पंक्चर हो गए। व्यक्ति का कहना था, गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और कीलों वाले हिस्से पर बैरिकेडिंग तक नहीं की गई है।

एक अन्य वीडियो में एक यात्री कहता है कि उसकी कार के टायर पंक्चर हो गए थे और एक्सप्रेसवे हेल्पलाइन पर कई बार कॉल करने के बावजूद उसे तीन घंटे से ज्यादा समय तक कोई मदद नहीं मिली। वह दावा करता है, मैं अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था जिसमें तीन बच्चे भी शामिल थे। (इनपुट एजेंसी)

