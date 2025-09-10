बुधवार, 10 सितम्बर 2025
महिला ने खरीदी 27 लाख की थार, महंगा पड़ा नींबू पर कार चढ़ाना

Mahindra Thar : दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला ने सोमवार को महिंद्रा शोरूम से 27 लाख रुपए की थार कार खरीदी। कार की पूजा के दौरान महिला को नींबू पर कार का पहिया चढ़ाना था। महिला ने तेज एक्सीलेटर देकर कार को शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया। कार गिरने पर एयरबैग खुलने से महिला की जान बच गई।
 
कार की पूजा शोरूम के अंदर ही हुई। इसके बाद महिला को कार का पहिया नींबू पर चढ़ाना था लेकिन महिला ने ज्यादा तेज एक्सीलेटर दे दिया और कार अचानक ही शीशे से टकराकर सीथे 15 फीट नीचे आ गिरी। कार में महिला के साथ शोरूम का एक कर्मचारी भी बैठा हुआ था। दोनों हादसे में घायल हो गए।
 
उन्हें पास के मलिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। देखते ही देखते लोगों के बीच यह हादसा चर्चा का विषय बन गया। 
