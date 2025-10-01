बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Yogi Adityanath's statement on crime against women
Written By
Last Modified: गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (16:40 IST)

महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम, सजा दिलाने में नंबर वन है यूपी : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath's statement on crime against women
  • मुख्यमंत्री योगी ने दी शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी की बधाई
  • मुख्यमंत्री योगी ने कहा- नारी शक्ति के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही सरकार
  • CM योगी बोले- मातृ शक्ति व नारी शक्ति के प्रति आस्था का पर्व है नवरात्र
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं गुरुवार को मनाए जाने वाले विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि जीवन के किसी भी पक्ष में नारी शक्ति के बगैर सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नारी शक्ति के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए इसी भाव के साथ अनेक कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप सुखद तथ्य यह है कि आबादी के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के महिलाओं के प्रति अपराध न्यूनतम है, जबकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामले में यह प्रदेश देश में नंबर वन है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्मावलंबी वर्ष में दो बार शारदीय और वासंतिक नवरात्र में जगतजननी मां भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के पूजन व अनुष्ठान के कार्यक्रम से श्रद्धा और उल्लास से जुड़ते हैं।
उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में मातृ शक्ति व नारी शक्ति के प्रति आस्था का यह पर्व नई प्रेरणा प्रदान करता है। नवरात्र का यह पर्व अवगत कराता है कि चराचर जगत की आदि शक्ति, नारी शक्ति का ही रूप हैं। उन्होंने कहा कि आज शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ कन्या पूजन का अनुष्ठान हो रहा है। वह सौभाग्यशाली है कि गोरक्षपीठ की पवित्र परंपरा के अनुसार उन्हें भी कन्या पूजन का अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सनातन आस्था में नारी शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सनातन आस्था की नैतिक जिम्मेदारी के भाव से सरकार नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शारदीय नवरात्र की पहली तिथि, 22 सितंबर से मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ किया गया है।
इसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उनके स्वावलंबन जागरूकता के लिए पंचायत स्तर तक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। मिशन शक्ति सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने सदैव नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हरेक कालखंड में इसके दर्शन होते हैं। आज भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत की नारी शक्ति ने अपनी ताकत और सामर्थ्य का एहसास कराकर दुनिया को अचंभित किया है।

बेटी सुरक्षित तो समाज सुरक्षित
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां बेटी सुरक्षित और सम्मानित है तो वहां का समाज भी सुरक्षित और सम्मानित माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए हैं। इसी क्रम में देश की सर्वोच्च पंचायतों में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया गया है।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को किसी न किसी रूप में 12000 रुपए सालाना पेंशन दी जा रही है। 26 लाख बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25000 रुपए के पैकेज वाली कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया है। सामूहिक विवाह योजना में धनराशि बढ़ाकर प्रति जोड़ा एक लाख रुपए करके गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में धन की चिंता से मुक्त कर दिया गया है।

विजयदशमी, सनातन विजय का प्रतीक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को गुरुवार को मनाए जाने वाले विजयदशमी पर्व की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि विजयदशमी, भारत के सनातन विजय का प्रतीक है। यह अधर्म, अन्याय और अत्याचार पर धर्म, न्याय और सदाचार के विजय का पर्व है। विजयदशमी पर अत्याचार, अधर्म और अन्याय के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे और भगवान श्रीराम के राजतिलक के कार्यक्रम आयोजित होंगे।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाब

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाबआज के जमाने में दुधारू गाय बन चुकी जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) से अधिकाधिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में शायद ही किसी को यह फुर्सत हो कि वह इसके संभावित भावी पहलुओं के बारे में विचार करे। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह आपके सहकर्मियों के स्थान पर यदि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाये, कंपनियां एआई का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पायें या अधिकतर एआई स्टार्टअप विफल हो जाए, तो क्या होगा?

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसला

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसलाकेंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले 3 महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी।

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ालेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, पर स्थिति तनावपूर्ण, लेह एपेक्स बाडी पहले ही बातचीत के लिए शर्तें रख चुकी है

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारीमध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा

और भी वीडियो देखें

बेटियों के पांव पखार मुख्यमंत्री योगी ने की मातृ शक्ति की आराधना

बेटियों के पांव पखार मुख्यमंत्री योगी ने की मातृ शक्ति की आराधनाChief Minister Yogi Adityanath News : मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गोरक्षपीठ की परंपरा है। मातृ शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करते हुए सीएम योगी ने बुधवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप कन्या पूजन किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने नौ दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया।

Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष

Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेषMohandas Karamchand Gandhi: मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उन्हें विश्व में उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। यहां गांधी जयंती पर विशेष रूप से महात्मा गांधी की विस्तृत जीवनी यहां प्रस्तुत है:

LIVE: संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में क्या बोले पीएम मोदी?

LIVE: संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में क्या बोले पीएम मोदी?Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कहा कि संघ की भाषा में कोई विरोधाभास नहीं है। वह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पल पल की जानकारी...

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बातBihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है।

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA 3 फीसदी बढ़ा

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA 3 फीसदी बढ़ाDA Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com