यूपी में होर्डिंग वार, 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बाद लगे 'आई लव अखिलेश यादव' के होर्डिंग
UP Hording war : उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' से उठा विवाद अब भाजपा और सपा के बीच होर्डिंग्स वार में बदलता नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 'आई लव योगी आदित्यनाथ' और 'आई लव बुलडोजर' लिखी होर्डिंग्स लगाने के बाद अब सपा कार्यकर्ताओं ने भी राज्य में 'आई लव अखिलेश यादव', 'आई लव पीडीए' के होर्डिंग्स लगा दिए।
आज सुबह लखनऊ में सड़कों पर सपा नेताओं की होर्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। इसमें 'आई लव अखिलेश यादव', 'आई लव पीडीए' और 'आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार' समेत कई स्लोगन लिखे गए हैं। सपा के समर्थन में लगी ये होर्डिंग्स सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह यादव और सपा के पूर्व प्रदेश सचिव अबनींद्र यादव द्वारा लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि विवाद की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी, जब कानपुर में बारावफात जुलूस के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लगाए गए। इस पर पुलिस ने लगभग 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 'आई लव मोहम्मद' कहना कोई अपराध नहीं है। धीरे-धीरे यह विवाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निकलकर उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और कर्नाटक तक फैल गया।
'आई लव मोहम्मद' के बाद 'आई लव महादेव' भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेड हुआ कई स्थानों पर लोगों ने 'आई लव महादेव' के पोस्टर लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।
