फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों नहीं लिख सकेंगे डॉक्टर, क्या है DGHS का तर्क?

Physiotherepist news in hindi: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) ने एक बड़े फैसले में फिजियोथेरेपिस्टों को अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ शब्द लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकृत चिकित्सक ही इस उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डीजीएचएस डॉ. सुनीता शर्मा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली को लिखे पत्र में कहा कि निदेशालय को फिजियोथेरेपिस्ट के अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ और पीछे ‘पीटी’ लगाए जाने के सिलसिले में भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संघ (IAPMR) सहित विभिन्न संगठनों से कई ज्ञापन और आपत्तियां हासिल हुई हैं।

डॉ. शर्मा ने 9 सितंबर को लिखे पत्र में चिंता के बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिकल डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें अपने नाम के आगे ‘डॉ.’ उपाधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज और आम जनता गुमराह हो सकती है, जिससे संभावित रूप से नीम-हकीमों को बढ़ावा मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट को प्राथमिक चिकित्सा अभ्यास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें केवल रेफर किए गए मरीजों का ही इलाज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, जिनमें से कुछ स्थितियां अनुचित फिजियोथेरेपी हस्तक्षेप से और भी बिगड़ सकती हैं।

डॉ. शर्मा ने कहा कि इसे देखते हुए यह कहा जाता है कि उपरोक्त सिफारिश देश में विभिन्न अदालतों और चिकित्सा परिषदों की ओर से जारी कानूनी आदेशों तथा परामर्शों के विपरीत है।

उन्होंने कुछ अहम फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें पटना उच्च न्यायालय का 2003 का आदेश भी शामिल है, जिसमें कहा गया था कि जब तक फिजियोथेरेपिस्ट राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाते, वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास नहीं कर सकते या अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ शब्द नहीं लगा सकते।

पत्र में कहा गया है कि तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल की ओर से 2016 में जारी परामर्श में भी फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और उन्हें ‘पैरामेडिक’ या ‘टेक्नीशियन’ बताया गया है।

इसमें बेंगलुरु की एक अदालत के साल 2020 के एक फैसले का जिक्र किया गया है, जिसके तहत फिजियोथेरेपिस्ट या ‘ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट’ के ‘डॉक्टर’ उपाधि का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी और इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें चिकित्सक की देखरेख में काम करना होगा।

पत्र में कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 2022 में फिजियोथेरेपिस्ट के अपने नाम के आगे ‘डॉ.’ शब्द का इस्तेमाल करने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था और दोहराया था कि आईएमसी अधिनियम के तहत उन्हें ‘डॉक्टर’ के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

इसमें कहा गया है कि यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी केंद्रीय परिषद विधेयक, 2007 की परिषद की आचार समिति ने पहले फैसला किया था कि केवल आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के पंजीकृत चिकित्सकों ही ‘डॉक्टर’ उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पत्र में कहा गया है कि परिषद ने निर्णय लिया था कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ सहित चिकित्सा पेशेवरों की किसी अन्य श्रेणी को इस उपाधि का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।

edited by : Nrapendra Gupta