शनिवार, 9 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Ramganga river havoc in Moradabad
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: मुरादाबाद (उप्र) , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (00:08 IST)

रामगंगा का कहर : शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिस सड़कों पर कर रही निगरानी

Ramganga river havoc in Moradabad
UP Weather Update News : रामगंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन के हाथ-पांव भी फूलने लगे हैं। मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहले ही सिरदर्द बन गया था, रही-सही कसर अब शहरी क्षेत्र में पानी ने प्रवेश करके पूरी कर दी है। थाना मुगलपुरा क्षेत्र के लालबाग, वारसी नगर, जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों और गलियों तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए पुलिस-प्रशासन सतर्क है और रातभर बाढ़ग्रस्त इलाकों में गश्त कर निगरानी कर रहा है।
 
स्थानीय निवासियों के अनुसार, पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन की ओर से राहत या निकासी कार्यों की कोई स्पष्ट योजना अभी तक सामने नहीं आई है, जिससे लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।
उधर, मुरादाबाद-रामनगर मुख्य मार्ग पर भी जलभराव से स्थिति गंभीर बनी हुई है। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है कि प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद कई लोग जरूरी कार्यों से पैदल, दुपहिया वाहनों या ट्रैक्टर के जरिए सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी का प्रवाह देखकर लोग भयभीत होने लगे हैं।
 
गौरतलब है कि रक्षाबंधन का पर्व है, जिस कारण शहर में आवाजाही बढ़ी हुई है। ऐसे में बाढ़ ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, वहीं बिजली-पानी की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।
जिन इलाकों को बाढ़ का पानी प्रभावित कर रहा है, वहां के रहने वालों से प्रशासन ने अपील की है कि वह जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, वहीं पुलिस ने भी सड़कों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। राहत कार्य शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभाग अलर्ट मोड पर है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासन

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासनअस्‍पताल, दफ्तर और मजदूरी पर जाने वाले आम लोगों का भगवान कौन?

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडीTejashwi Yadav News : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है तथा उन्हें 16 अगस्त तक अपना फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने का निर्देश दिया। पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया।

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राज

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राजPM Modi Mann ki Baat : सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से सरकार को अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ ली

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ लीRahul Gandhi in Vote Adhikar rally : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोPune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की।

और भी वीडियो देखें

मोदी का चीन में स्वागत है! चीन को एकजुटता और मैत्री की उम्मीद

मोदी का चीन में स्वागत है! चीन को एकजुटता और मैत्री की उम्मीदPrime Minister Narendra Modi News : चीन ने इस महीने के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तियानजिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावित यात्रा का शुक्रवार को स्वागत किया। उसने उम्मीद जताई कि यह आयोजन एकजुटता, मैत्री और सार्थक परिणामों का समागम होगा। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस से मिलकर बना एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक एवं सुरक्षा समूह है।

पंजाब बनेगा उद्योग और व्यापार का केंद्र, केजरीवाल और CM मान ने की सेक्टरल कमेटियों की शुरुआत

पंजाब बनेगा उद्योग और व्यापार का केंद्र, केजरीवाल और CM मान ने की सेक्टरल कमेटियों की शुरुआतPunjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों पर आधारित 24 कमेटियों की शुरुआत करते हुए कहा कि ये कमेटियां पंजाब को उद्योग और व्यापार का केंद्र बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगी। आज यहां देशभर में अपनी तरह की अनूठी शुरुआत के दौरान सभा को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने इस पहल को पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।

मेले में बिछड़ी बालेश 60 साल बाद बांधेगी भाई को राखी

मेले में बिछड़ी बालेश 60 साल बाद बांधेगी भाई को राखीBijnor Uttar Pradesh News : कहते हैं कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कभी-कभी वक्त की धुंध में धुंधले पड़ने लगते हैं। इस रक्षाबंधन पर बिजनौर जिले से एक सच्ची कहानी ने वक्त की धुंध को हटाते हुए भाई-बहन के मिलन की कहानी पेश की है। 60 साल पहले एक मेले में अपने परिवार से बिछड़ी बालेश आखिरकार अपने सगे भाई से मिल गई है और इस बार राखी का धागा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पुनर्मिलन की गवाही बन रहा है।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत कर रही योगी सरकार

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत कर रही योगी सरकारLabour Welfare Schemes: योगी सरकार ने श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अब श्रमिकों के जीवन में बदलाव का उदाहरण बन चुका है। श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि योगी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतार कर बदलाव सुनिश्चित कर रही है।

प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियानChief Minister Youth Entrepreneur Development Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com