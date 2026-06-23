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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :लखनऊ , मंगलवार, 23 जून 2026 (10:59 IST)

लखनऊ अग्निकांड का दर्दनाक सच: पेट क्लिनिक बना मौत का जाल, पिंजरों में बंद जानवरों को नहीं मिला बचने का मौका

इंसानों के साथ बेजुबानों की भी दर्दनाक मौत, सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर

lucknow fire : Dogs Cats Burned Alive
Lucknow Fire News : लखनऊ के अलीगंज में एक तीन मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 की हालत गंभीर है। मृतकों में कोचिंग के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी शामिल है। हादसे की चपेट में कई कुत्ते, बिल्लियां और खरगोश भी जिंदा जल गए। दमकलकर्मियों ने कई बेजुबानों को बाहर निकाला। ALSO READ: लखनऊ अग्निकांड : मरने वालों की संख्या 15 पहुंची, 4 अधिकारी सस्पेंड, CM योगी ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे और SIT जांच का किया ऐलान
 
आग लगने के बाद दमकलकर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद इमारत में आग पर काबू पाया और फिर धुएं को बाहर निकाला गया। इस बीच दमकल की एक टीम बिल्डिंग के अंदर पेट क्लिनिक में पहुंची। अंदर का नजारा देख दमकल कर्मियों के होश उड़ गए।
 
पेट क्लिनिक के अंदर मौजूद जानवरों को बाहर निकालने का भी समय नहीं मिला। कई पालतू कुत्ते, बिल्लियां और खरगोश अंदर पिंजरों में ही बंद रह गए और लपटों की चपेट में आकर जल गए। जो जानवर बच गए वह भी बुरी तरह झुलसे थे। दमकलकर्मियों ने आधा दर्जन झुलसी बिल्लियों और एक कुत्ते को बाहर निकाला। ALSO READ: लखनऊ में लपटों का तांडव, 15 छात्रों की मौत, CM योगी ने फायर विभाग के अफसरों को फटकारा, कैसी लगी आग, सामने आया कारण
 
दमकल कर्मियों ने उन्हें निकालकर इलाज के लिए एनजीओ संचालकों को सौंपा है। एनजीओ संचालिका चारू खरे ने बताया कि गंभीर हालत में जानवर न अंदर से निकाले गए हैं। इनका बच पाना बहुत मुश्किल है।
 

एक्शन में योगी सरकार 

लखनऊ में तीन मंजिला इमारत में आग में 15 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए SIT जांच के आदेश दिए।
edited by : Nrapendra Gupta
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