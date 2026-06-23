लखनऊ अग्निकांड का दर्दनाक सच: पेट क्लिनिक बना मौत का जाल, पिंजरों में बंद जानवरों को नहीं मिला बचने का मौका इंसानों के साथ बेजुबानों की भी दर्दनाक मौत, सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर

आग लगने के बाद दमकलकर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद इमारत में आग पर काबू पाया और फिर धुएं को बाहर निकाला गया। इस बीच दमकल की एक टीम बिल्डिंग के अंदर पेट क्लिनिक में पहुंची। अंदर का नजारा देख दमकल कर्मियों के होश उड़ गए।

दमकल कर्मियों ने उन्हें निकालकर इलाज के लिए एनजीओ संचालकों को सौंपा है। एनजीओ संचालिका चारू खरे ने बताया कि गंभीर हालत में जानवर न अंदर से निकाले गए हैं। इनका बच पाना बहुत मुश्किल है।

एक्शन में योगी सरकार

लखनऊ में तीन मंजिला इमारत में आग में 15 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए SIT जांच के आदेश दिए।

edited by : Nrapendra Gupta