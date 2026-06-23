Top News : लखनऊ अग्निकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 22 राज्यों में बारिश, ममता को बड़ा झटका

Top News 23 June : लखनऊ अग्निकांड मामले में 15 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। आज 22 राज्यों में बारिश की संभावना है। ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी। TMC के बागी गुट ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया। मेसी मैजिक से अर्जेंटीना नॉक आउट में पहुंचा। पल पल की जानकारी...



लखनऊ अग्निकांड में अब तक 4 गिरफ्तार

मानसून ने पकड़ी रफ्तार

दक्षिण पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने आज देश के 22 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक उष्ण लहर चलने की संभावना है।

ट्रंप ने फिर ईरान को धमकाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ हुए समझौते का पालन नहीं करता है, या उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो वह जो करना होगा, वह करेंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिम एशिया में शांति कायम करने के लिए वार्ता का पहला दौर पूरा हुआ है।

TMC के बागी गुट ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया

मेसी मैजिक से अर्जेंटीना नॉक आउट में

अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-जे मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान लियोनेल मेसी ने दो गोल दागकर टीम को शानदार जीत दिलाई।

edited by : Nrapendra Gupta