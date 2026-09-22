खुद को पुलिस बताकर किया था कांड: कालकाजी मंदिर के पास किशोरी से गैंगरेप, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी किशोरी

पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम किशोरी अपने 17 वर्षीय नाबालिग दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। दोनों शाम करीब 7 बजे मंदिर पहुंचे और करीब आधे घंटे बाद मंदिर के पीछे स्थित आस्था कुंज पार्क की तरफ चले गए। आरोप है कि इसी दौरान 25 से 30 वर्ष की उम्र के तीन युवक वहां पहुंचे। तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और किशोरी तथा उसके दोस्त को धमकाया। आरोप के मुताबिक, एक युवक ने किशोरी के दोस्त को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि तीनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पॉस्को के तहत मामला दर्ज

CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आस्था कुंज पार्क और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस ने घटना के समय पार्क और आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई। CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की गई। दक्षिण-पूर्व जिले के स्पेशल स्टाफ़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर की अगुवाई वाली एक टीम को अमर कॉलोनी में DM ऑफिस रोड के पास आरोपी आसिफ की गतिविधियों के बारे में खास जानकारी मिली, जहां पुलिस टीम ने जाल बिछाया था।

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जब पुलिस ने आरोपी आसिफ को रोका तो उसने कथित तौर पर पुलिस पार्टी पर गोली चलाई और तीन राउंड फायर किए। सरेंडर करने के निर्देश के बावजूद, वह फायरिंग करता रहा। गोलीबारी के दौरान, एक गोली हेड कॉन्स्टेबल राजेश की बुलेट-प्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में, हेड कॉन्स्टेबल राजेश ने दो राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी।

पुलिस ने एक आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसे तुरंत इलाज के लिए AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।