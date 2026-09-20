ASI हत्याकांड: अमृतसर में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी की मौत

Amritsar ASI murder case : पंजाब के अमृतसर में एक सहायक सब-इंस्पेक्टर (ASI) की हत्या के मामले में कथित रूप से शामिल एक आरोपी की शनिवार रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, मृतक की पहचान अमृतसर के मुलेचक गांव निवासी दीपक सिंह के रूप में हुई है। रात करीब 9:45 बजे एक चेकपॉइंट पर स्कूटर सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। इनमें से एक संदिग्ध ने पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोली चला दी और अगले चेकपॉइंट की ओर भाग गया।





पुलिस के अनुसार, दीपक सिंह उन दो मोटरसाइकल सवार आरोपियों में शामिल था, जिन्होंने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात भगतांवाला अनाज मंडी में ASI हरजीत सिंह की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

CCTV और तकनीकी इनपुट से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की पहचान और तलाश के लिए CCTV फुटेज, तकनीकी इनपुट, टावर-डंप विश्लेषण, स्थानीय खुफिया जानकारी और मुखबिरों से मिली सूचना का इस्तेमाल किया गया।

पुलिस के मुताबिक, रात करीब 9:45 बजे एक चेकपॉइंट पर स्कूटर सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस के अनुसार, इनमें से एक संदिग्ध ने पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोली चला दी और अगले चेकपॉइंट की ओर भाग गया।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल

पुलिस के मुताबिक, अगले चेकपॉइंट पर संदिग्धों ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग की। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

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अमृतसर के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी के दौरान दीपक सिंह को गोली लगी। पुलिस के अनुसार, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और मुठभेड़ से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है।