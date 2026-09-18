पठानकोट जा रहे रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला, आप नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। भाजपा की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' में शामिल होने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर शुक्रवार को जोरदार हमला हुआ। इस घटना के बाद से राज्य की कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

काफिले पर अंडे और पत्थरों से हमला

घटना के बारे में बताते हुए रवनीत बिट्टू ने आरोप लगाया कि जब वह पठानकोट जा रहे थे, तब आम आदमी पार्टी (AAP) के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को निशाना बनाया। हमलावरों ने उनकी गाड़ियों पर अंडे और पत्थर फेंके, जिससे दो एस्कॉर्ट गाड़ियों के शीशे टूट गए और जैमर लगी गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा। बिट्टू की सुरक्षा टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके से तीन संदिग्धों को दबोच लिया है।

स्थानीय विधायक और सीएम पर भड़के बिट्टू

रवीत बिट्टू ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उन्हें 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' में शामिल होने से रोकने के लिए स्थानीय विधायक 'शेरी' ने इन लोगों को भेजा था। Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त नेता ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ भी होता है, तो इसके सीधे जिम्मेदार पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के डीजीपी होंगे। उन्होंने सरकार से तुरंत इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और सभी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

राघव चड्ढा ने उठाए सवाल

इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि AAP सरकार पूरी तरह घबराई और डरी हुई है, इसीलिए वे हमारे नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमले करवा रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, तो पंजाब का आम नागरिक कितना असुरक्षित होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।