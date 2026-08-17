सावन सोमवार पर अशोकधाम मंदिर में बड़ा हादसा, करंट की अफवाह से मची भगदड़; 7 श्रद्धालुओं की मौत

नाग पंचमी और सावन सोमवार के अवसर पर अशोक धाम मंदिर में भारी भीड़ जुटी थी। सोमवार की सुबह मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कांवरियों के बीच पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह फैल गई। इसके बाद श्रद्धालुओं में अचानक अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और कई श्रद्धालु एक-दूसरे के नीचे दब गए।

लखीसराय,अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा*

*अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़, 7 की मौत*

*भगदड़ में 12 श्रद्धालु घायल*

*सभी घायलों को भेजा गया सदर अस्पताल*

भीड़ अधिक होने और बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़

प्रशासन के अधिकारी और पुलिस जवान मौजूद

तीसरी सोमवारी को लेकर उमड़ी है भीड़ pic.twitter.com/kQnziZ8hY1 — Shakti Singh/शक्ति सिंह (@singhshakti1982) August 17, 2026 हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

लखीसराय रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर स्थित अशोकधाम में वैसे तो हमेशा ही भक्तों की भीड़ रहती है लेकिन सावन और महाशिवरात्रि पर दूर दूर श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। इसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है।





बताया जाता है कि 7 अप्रैल 1977 को, अशोक नामक एक लड़के ने जमीन के नीचे विशालकाय शिवलिंगम की खोज की जब वह खेल रहा था। 11 फरवरी 1993 को, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया था।