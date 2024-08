ओडिशा में बस से टक्कर के बाद दुकान पर पलटा टैंकर, 5 लोगों की मौत

Punishment for rapists in different countries : कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या पर आज देशभर में गुस्सा है। लोग प्रदर्शन गुनाहगारों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में बलात्कार के दोषी को दिल दहलाने वाली सजा दी जाती है। अधिकांश इस्लामिक राष्ट्रों में बलात्कार की सजा खौफनाक है। आइए जानते हैं कौनसे देश में कैसी सजा दी जाती है।