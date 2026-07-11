आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जरूर करें ये 4 काम, मां दुर्गा की कृपा से खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार

आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। जहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सामाजिक उत्सव और गृहस्थ पूजा के रूप में प्रकट रूप से मनाया जाता है, वहीं आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि गहन ऊर्जा, साधना और प्रकृति के प्रचंड रूप से जुड़ने का पर्व है। इस आलेख को इसकी प्रकृति, उद्देश्य और नियमों के आधार पर स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित कर के नीचे प्रस्तुत किया गया है।

1. ऋतु परिवर्तन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संधिकाल

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पीछे का समय और प्राकृतिक विज्ञान बेहद अनूठा है।

समय चक्र: यह नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष (आमतौर पर जून-जुलाई के दौरान) में आती है।

ऋतुओं का मिलन: वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु (मानसून) के आगमन का संधिकाल यानी मिलन का समय होता है।

तीव्र ऊर्जा का समय: इस दौरान प्रकृति में भारी बदलाव आते हैं, वातावरण में उमस बढ़ती है और एक विशेष प्रकार की तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां बेहद सक्रिय होती हैं और साधक प्रकृति की इस प्रचंड ऊर्जा से सीधे जुड़ सकते हैं।

2. संकट निवारण और मनोकामना पूर्ति का उद्देश्य

इस नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य जीवन की बड़ी और जटिल समस्याओं को जड़ से खत्म करना है।

शत्रु और बाधाओं का नाश: आषाढ़ मास की यह नवरात्रि मुख्य रूप से सांसारिक जीवन में आ रही बड़ी बाधाओं को दूर करने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है।

संकटों से मुक्ति: यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अदालती विवादों, मुकदमों, भारी कष्टों या किसी भी प्रकार की नकारात्मक या तंत्र बाधा से पीड़ित है, तो इस विशेष अवधि में उन सभी समस्याओं की काट की जाती है। इसके अलावा, ऐश्वर्य और दबी हुई मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी यह समय अचूक माना जाता है।

3. उग्र देवियों और दस महाविद्याओं की प्रधानता

यूं तो साल की दोनों गुप्त नवरात्रियों में 'दस महाविद्याओं' की ही आराधना होती है, लेकिन आषाढ़ नवरात्रि में देवी के स्वरूपों का चयन बहुत विशिष्ट होता है।

उग्र शक्तियों की साधना: इस समय सौम्य रूपों के बजाय देवी की उग्र शक्तियों की साधना पर विशेष झुकाव होता है।

प्रमुख देवियां: इस कालखंड में विशेष रूप से मां काली, मां धूमावती और शत्रुओं का नाश करने वाली मां बगलामुखी की पूजा अपने चरम पर होती है।

तांत्रिक क्रियाओं की काट: इस दौरान मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी जटिल और नुकसानदेह तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए बड़े-बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं।

4. साधना की कठिन प्रकृति और साधक का स्वरूप

यह नवरात्रि हर किसी के लिए आम पूजा-पाठ जैसी नहीं होती, इसकी प्रकृति बेहद गूढ़ है।

कठिन मार्ग: यह समय विशुद्ध रूप से वाममार्ग, कापालिक, अघोर परंपरा और कठिन तंत्र साधना में लीन रहने वाले संन्यासियों और साधकों के लिए आरक्षित माना जाता है।

गृहस्थों के लिए नियम: इसके नियम इतने उग्र और कठिन होते हैं कि एक आम गृहस्थ व्यक्ति के लिए इन्हें निभाना लगभग असंभव होता है। इसलिए, आम गृहस्थों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान किसी भी प्रकार की गहरी तांत्रिक साधना में न उतरें, बल्कि केवल सात्विक और सामान्य रूप से ही मां की पूजा-अर्चना करें।