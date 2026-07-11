सम्बंधित जानकारी
- मोक्ष या भौतिक सुख? जानें आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि की साधना में क्या है बुनियादी अंतर
- Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की 5 खास बातें और महत्व
- माता छिन्नमस्तका की साधना कैसे करें? जानें 5 चौंकाने वाले लाभ
- गुप्त नवरात्रि की महानंदा नवमी, मंगल शक्ति का दिव्य संयोग, जानिए महत्व और खास 3 उपाय
- Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जरूर करें ये 4 काम, मां दुर्गा की कृपा से खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार
आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। जहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सामाजिक उत्सव और गृहस्थ पूजा के रूप में प्रकट रूप से मनाया जाता है, वहीं आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि गहन ऊर्जा, साधना और प्रकृति के प्रचंड रूप से जुड़ने का पर्व है। इस आलेख को इसकी प्रकृति, उद्देश्य और नियमों के आधार पर स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित कर के नीचे प्रस्तुत किया गया है।
1. ऋतु परिवर्तन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संधिकाल
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पीछे का समय और प्राकृतिक विज्ञान बेहद अनूठा है।
समय चक्र: यह नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष (आमतौर पर जून-जुलाई के दौरान) में आती है।
ऋतुओं का मिलन: वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु (मानसून) के आगमन का संधिकाल यानी मिलन का समय होता है।
तीव्र ऊर्जा का समय: इस दौरान प्रकृति में भारी बदलाव आते हैं, वातावरण में उमस बढ़ती है और एक विशेष प्रकार की तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां बेहद सक्रिय होती हैं और साधक प्रकृति की इस प्रचंड ऊर्जा से सीधे जुड़ सकते हैं।
2. संकट निवारण और मनोकामना पूर्ति का उद्देश्य
इस नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य जीवन की बड़ी और जटिल समस्याओं को जड़ से खत्म करना है।
शत्रु और बाधाओं का नाश: आषाढ़ मास की यह नवरात्रि मुख्य रूप से सांसारिक जीवन में आ रही बड़ी बाधाओं को दूर करने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है।
संकटों से मुक्ति: यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अदालती विवादों, मुकदमों, भारी कष्टों या किसी भी प्रकार की नकारात्मक या तंत्र बाधा से पीड़ित है, तो इस विशेष अवधि में उन सभी समस्याओं की काट की जाती है। इसके अलावा, ऐश्वर्य और दबी हुई मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी यह समय अचूक माना जाता है।
3. उग्र देवियों और दस महाविद्याओं की प्रधानता
यूं तो साल की दोनों गुप्त नवरात्रियों में 'दस महाविद्याओं' की ही आराधना होती है, लेकिन आषाढ़ नवरात्रि में देवी के स्वरूपों का चयन बहुत विशिष्ट होता है।
उग्र शक्तियों की साधना: इस समय सौम्य रूपों के बजाय देवी की उग्र शक्तियों की साधना पर विशेष झुकाव होता है।
प्रमुख देवियां: इस कालखंड में विशेष रूप से मां काली, मां धूमावती और शत्रुओं का नाश करने वाली मां बगलामुखी की पूजा अपने चरम पर होती है।
तांत्रिक क्रियाओं की काट: इस दौरान मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी जटिल और नुकसानदेह तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए बड़े-बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं।
4. साधना की कठिन प्रकृति और साधक का स्वरूप
यह नवरात्रि हर किसी के लिए आम पूजा-पाठ जैसी नहीं होती, इसकी प्रकृति बेहद गूढ़ है।
कठिन मार्ग: यह समय विशुद्ध रूप से वाममार्ग, कापालिक, अघोर परंपरा और कठिन तंत्र साधना में लीन रहने वाले संन्यासियों और साधकों के लिए आरक्षित माना जाता है।
गृहस्थों के लिए नियम: इसके नियम इतने उग्र और कठिन होते हैं कि एक आम गृहस्थ व्यक्ति के लिए इन्हें निभाना लगभग असंभव होता है। इसलिए, आम गृहस्थों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान किसी भी प्रकार की गहरी तांत्रिक साधना में न उतरें, बल्कि केवल सात्विक और सामान्य रूप से ही मां की पूजा-अर्चना करें।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
शनि की वक्री चाल से बदलेगी किस्मत, 4 राशियों को मिलेगा धन, सफलता और शनिदेव का आशीर्वाद
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जुलाई, 2026)
11 July Birthday: आपको 11 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
Today Shubh Muhurat 11 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...