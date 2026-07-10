  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि संस्कृति
  4. ashadha-vs-magha-gupt-navratri-difference
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 10 July 2026 (15:37 IST)

मोक्ष या भौतिक सुख? जानें आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि की साधना में क्या है बुनियादी अंतर

Ma kalika: ashad or magh navratri
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (15:17 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (15:37 IST)
google-news
सनातन धर्म में साल में कुल चार बार नवरात्र आते हैं। इनमें से दो प्रकट नवरात्र होते हैं- चैत्र और शारदीय, जिन्हें गृहस्थ लोग धूमधाम से मनाते हैं। बाकी दो गुप्त नवरात्र होते हैं जो आषाढ़ (मानसून की शुरुआत में) और दूसरी माघ (सर्दियों के अंत में) के महीने में आते हैं। दोनों ही गुप्त नवरात्र तंत्र साधना, शाक्त संप्रदाय और कठिन अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके समय, उद्देश्य और साधना की प्रकृति में कुछ गहरे अंतर हैं।
 

1. ऋतु और ऊर्जा का अंतर:

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि: यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष (आमतौर पर जून-जुलाई) में आती है। यह ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु के आगमन का संधिकाल होता है। इस समय प्रकृति में भारी बदलाव, उमस और तीव्र ऊर्जा होती है। यह समय ब्रह्मांडीय शक्तियों को सक्रिय करने और प्रकृति की प्रचंड ऊर्जा से जुड़ने का होता है।
 
माघ गुप्त नवरात्रि: यह माघ मास के शुक्ल पक्ष (आमतौर पर जनवरी-फरवरी) में आती है। यह शिशिर ऋतु (कड़ाके की ठंड) का समय होता है। इस समय प्रकृति अंतर्मुखी होती है। योग और तंत्र के अनुसार, इस समय की ठंडी और शांत ऊर्जा चक्रों को जाग्रत करने और मन को स्थिर करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है।
 

2. साधना का उद्देश्य:

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि (भौतिक इच्छाएं और शक्तियां): आषाढ़ मास की नवरात्रि मुख्य रूप से सांसारिक बाधाओं को दूर करने, शत्रुओं पर विजय, तंत्र शक्ति, ऐश्वर्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यदि किसी के जीवन में बहुत अधिक कष्ट, अदालती विवाद या तंत्र बाधा हो, तो आषाढ़ नवरात्रि में उसकी काट की जाती है।
 
माघ गुप्त नवरात्रि (ज्ञान और मोक्ष): माघ मास को धार्मिक रूप से बहुत पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। इस नवरात्रि में की जाने वाली साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति, ज्ञान, और मोक्ष की प्राप्ति होता है। साधक अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए इसमें मौन और ध्यान का सहारा लेते हैं।
 

3. पूजनीय देव और महाविद्याएं

यद्यपि दोनों ही गुप्त नवरात्रों में दस महाविद्याओं (काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला) की ही पूजा होती है, लेकिन दोनों में झुकाव अलग होता है:-
 
आषाढ़ मास में: उग्र शक्तियों की साधना अधिक होती है। विशेषकर मां काली, मां धूमावती और मां बगलामुखी (शत्रु नाशिनी) की पूजा इस दौरान चरम पर होती है। इस समय मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी तांत्रिक क्रियाओं की काट के अनुष्ठान ज्यादा होते हैं।
 
माघ मास में: सौम्य और ज्ञान प्रदाता देवियों जैसे माता तारा, माता भुवनेश्वरी, माता मातंगी और कमल स्वरूपों की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है ताकि बुद्धि और सात्विक शक्तियों का विकास हो।
 

4. साधकों की प्रकृति

आषाढ़ नवरात्रि: यह विशुद्ध रूप से वाममार्ग, कापालिक, अघोर और कठिन तंत्र साधना करने वालों के लिए होती है। इसके नियम इतने कठिन और उग्र होते हैं कि आम गृहस्थों को इसमें गहरी तांत्रिक साधना न करने की सलाह दी जाती है; वे केवल सामान्य पूजा-अर्चना ही करते हैं।
 
माघ नवरात्रि: इसे अघोरी और तांत्रिकों के साथ-साथ ऐसे गृहस्थ भी रख सकते हैं जो बहुत नियम-संयम से रहते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सात्विक और मानसिक पूजा को प्रधानता दी जाती है।
 
संक्षेप में कहें तो: माघ गुप्त नवरात्रि जहाँ शीतलता, ज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है, वहीं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि ऊर्जा, शक्ति, शत्रु बाधा निवारण और भौतिक सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?

वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।

गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय

गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।

अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?

अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।

सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय

सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्‍य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।

मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर कैसा होगा असर? जानें 5 आसान उपाय

मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर कैसा होगा असर? जानें 5 आसान उपाय21 जून से 02 अगस्त तक मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। इस बीच 5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वे 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे।

मोक्ष का रहस्य क्या है? श्रीराम ने हनुमानजी को बताया मांडूक्य उपनिषद का सार

मोक्ष का रहस्य क्या है? श्रीराम ने हनुमानजी को बताया मांडूक्य उपनिषद का सारMandukya Upanishad: समस्त वेदों का दिव्य सार उपनिषदों में निहित है, और उन उपनिषदों का भी परम निचोड़ मात्र 'मांडूक्य उपनिषद' है। यदि आप वेद, पुराण, महाभारत या भगवद्गीता जैसे वृहद ग्रंथों का अध्ययन नहीं भी कर पाते हैं, तो केवल मांडूक्य उपनिषद को पढ़ और समझ लेना पर्याप्त होगा। इसे जानने के बाद आप भली-भांति समझ जाएंगे कि सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान का मूल मर्म क्या है, इसका प्राकट्य क्यों हुआ और यह मानव जीवन की सार्थकता के लिए हमसे क्या चाहता है।

Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल

Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हालNumerology Weekly Horoscope: यहां 13 से 19 जुलाई 2026 के इस साप्ताहिक अंक राशिफल में आप जानेंगे कि किस मूलांक के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किसे आर्थिक लाभ के संकेत हैं, किन लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और किनके लिए प्रेम व पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है।

हलहारिणी अमावस्या की पौराणिक कथा

हलहारिणी अमावस्या की पौराणिक कथाहलहारिणी अमावस्या 2026, Halharini Amavasya 2026, अमावस्या की कथा, Somvati Amavasya Katha, सोना धोबिन की कहानी, पीपल पूजा महत्व, अमावस्या पूजा विधि, अखंड सौभाग्य उपाय, Amavasya Vrat Katha, Hindu Festival 2026, धार्मिक कथा, पौराणिक कहानी, हलहारिणी अमावस्या की पौराणिक कहानी, सोना धोबिन की सेवा की कथा,

मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा

मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्रAshadha Gupt Navratri 2026: आम नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के नौ रूपों की धूम होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र-मंत्र, साधना और सोई हुई किस्मत को जगाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस दौरान 10 दिव्य शक्तियों, जिन्हें हम 'दस महाविद्या' कहते हैं की गुप्त रूप से आराधना की जाती है।