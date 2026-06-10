नरेंद्र मोदी ने तोड़ा नेहरू का 77 साल पुराना रिकॉर्ड, बने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी 26 मई, 2014 से भारत के प्रधानमंत्री है। 2019 और 2024 के चुनाव में भी उन्होंने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। बीते 12 वर्षों में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। आज देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार है। आबादी के मामले में भाजपा इस वक्त भारत की 76 फीसदी आबादी पर शासन कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी मात्र 6 राज्यों में सिमट गए हैं तो 4 राज्यों में अन्य दलों की सरकार है।

नितिन नवीन ने गिनाई उपलब्धियां

नितिन नवीन दावा किया कि हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालय और उज्ज्वला योजना ने महिलाओं का जीवन बदल दिया। खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से संबल मिला। युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि से आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भारत में महिला सशक्तीकरण से लेकर 12 साल में देश में अभूतपूर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का दावा किया।

भाजपा अध्यक्ष ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" को प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन का मूल मंत्र बताते हुए याद दिलाया कि वैश्विक स्तर पर भारत की धाक बढ़ी है और 32 देशों ने पीएम मोदी को जो सम्मान दिया है, वह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है।

edited by : Nrapendra Gupta