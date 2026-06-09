मंगलवार, 9 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india-deploys-ready-to-fire-nuclear-weapons-sipri-report-china-pakistan
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 9 जून 2026 (20:42 IST)

मिसाइलें तैयार! भारत ने पहली बार तैनात किए 'रेडी-टू-फायर' परमाणु हथियार, दुनिया में खलबली

India Ready To Fire Nuclear Weapons
India Ready To Fire Nuclear Weapons: क्या भारत और उसके पड़ोसियों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दशकों पुरानी रक्षा नीति को मरोड़ते हुए भारत ने इतिहास में पहली बार, शांति काल के दौरान ही अपने 12 परमाणु बमों (Nuclear Warheads) को मिसाइलों पर फिट करके 'रेडी-टू-फायर' (दागने के लिए तैयार) मोड में तैनात कर दिया है।
 
अब तक वैज्ञानिकों की तिजोरियों में बंद रहने वाले ये घातक परमाणु हथियार अब न्यूक्लियर सबमरीन और अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो में सीधे सेना के कंट्रोल में हैं। चीन की दादागिरी और साल 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए खुफिया 'ऑपरेशन सिंदूर' के तनाव के बाद, भारत का यह कदम सीधे तौर पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की खुली चेतावनी माना जा रहा है। खेल बदल चुका है, और भारत की परमाणु मिसाइलें अब पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए पूरी तरह 'लाइव' हैं! ALSO READ: चीन की परमाणु प्रलय की तैयारी? रेगिस्तान में बिछाया मिसाइलों का खौफनाक जाल, सीधे अमेरिका पर निशाना!

बड़ा रणनीतिक बदलाव

दशकों से चली आ रही पारंपरिक रक्षा नीति से यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। यहां इस कदम, इसके तकनीकी स्वरूप और वैश्विक व क्षेत्रीय स्तर पर इसके मायने काफी अहम है। जानकारी के मुताबिक अब कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर तैयार रखा गया है। इस भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास 190 परमाणु हथियार थे, जो कि वर्तमान हालात में थोड़े बढ़ भी गए हैं। 
 
इससे पहले भारत हमेशा से अपने परमाणु हथियारों (Warheads) और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों या विमानों (Delivery Systems) को शांति काल में अलग-अलग रखता था। हथियार वैज्ञानिकों के नियंत्रण में केंद्रीय भंडारण में सुरक्षित होते थे और सेना के पास केवल डिलीवरी सिस्टम होता था। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार भारत ने अपने 12 परमाणु वॉरहेड्स को उनके लॉन्चर्स या मिसाइलों के साथ 'मेट' यानी जोड़ दिया है और उन्हें ऑपरेशनल बेस पर तैनात कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि ये 12 परमाणु हथियार अब 'रेडी-टू-फायर' (Ready-to-fire) स्थिति में हैं। ALSO READ: भारत ने तोड़ा पाकिस्तान के परमाणु हमले का भ्रम, Operation Sindoor पर वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने क्या बताया
 
भारत अब अपनी आधुनिक मिसाइलों (जैसे अग्नि श्रृंखला और के-सीरीज की सबमरीन मिसाइलें) को 'कैनिस्टर' (विशेष सीलबंद ट्यूब) में रखता है। कैनिस्टर तकनीक का मतलब ही यह है कि मिसाइल के अंदर वॉरहेड पहले से फिट है और इसे बेहद कम समय के नोटिस पर दागा जा सकता है।

नो फर्स्ट यूज, लेकिन.... 

हालांकि भारत की परमाणु नीति 'नो फर्स्ट यूज' यानी पहले परमाणु हमला न करना के सिद्धांत पर टिकी है। इसका मतलब है कि भारत किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत पर परमाणु हमला होता है, तो वह इतना भीषण जवाबी हमला करेगा जिसे दुश्मन बर्दाश्त न कर सके। दरअसल, जवाबी हमले को अचूक बनाने के लिए यह जरूरी है कि भारत के परमाणु हथियार दुश्मन के पहले हमले में नष्ट न हों। समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बियों पर परमाणु हथियारों की यह 'लाइव तैनाती' भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को अचूक और अजेय बनाती है। ALSO READ: बढ़ रहा है परमाणु हथियारों का जख़ीरा, परमाणु अप्रसार संधि में बदलाव जरूरी, UN प्रमुख गुटेरेश ने किया आगाह

क्या है इसके पीछे असली मकसद?

चीन को जवाब : चीन ने हाल के वर्षों में अपने परमाणु जखीरे का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। एक जानकारी के मुताबिक चीन के पास कुल 620 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 34 तैनात हैं। चीन ने शांति काल में भी अपनी मिसाइलों को हाई-कॉम्बैट रेडीनेस पर रखना शुरू कर दिया है। चीन की इस आक्रामक नीति को संतुलित करने और उसे कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने अपनी तत्परता के स्तर को बढ़ाया है।
 
पाकिस्तान से तनाव का असर : रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में जो संक्षिप्त सैन्य तनाव देखा गया था, उसके बाद भारत ने अपनी रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा और जवाबी तैयारी को और कड़ा करने का फैसला किया। हालांकि भारत का मुख्य ध्यान अब लंबी दूरी के डिलीवरी सिस्टम पर है जो पूरे चीन को कवर कर सकें, लेकिन पाकिस्तान की ओर से किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए यह 'रेडी-टू-फायर' मोड बेहद अहम है। हालांकि भारत के कदम से पूरी दुनिया में हलचल है। 
 
हालांकि भारत द्वारा 12 परमाणु हथियारों की यह पहली तैनाती किसी आक्रामक युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन है। 'नो फर्स्ट यूज' नीति पर कायम रहते हुए भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश भी दे दिया है कि वह अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सैन्य और परमाणु तत्परता को किसी भी हद तक अपग्रेड करने से पीछे नहीं हटेगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींद

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींदपश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई टीएमसी में कथित अंदरूनी बगावत के बीच सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि यूसुफ पठान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली बुलाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने 8 जून को यूसुफ पठान से बात की थी। वे वडोदरा में थे।

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्दमध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामंकन रद्द हो सकता है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पर अब कानूनी तलवार लटक गई है, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है।

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफ

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पुलिस की कथित बर्बरता और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की 'गलत हरकतों और अत्याचारों' के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए।

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचत

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचतआज के दौर में बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों के बीच लोग अक्सर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बीच चुनाव को लेकर उलझन में रहते हैं। दोनों ही विकल्प तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी लागत, ब्याज दरें और भुगतान की शर्तें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव आपकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है।

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाका

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाकापाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से और बगावत की आग भड़क उठी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के आह्वान पर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध गोलीबारी में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जेएएसी ने दावा किया है कि रावलकोट में एक प्रदर्शनकारी के जनाजे के दौरान हुई फायरिंग में 27 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए हैं।

और भी वीडियो देखें

महंगाई, इम्पोर्ट ड्यूटी और पीएम की अपील, सूरत में सोने के व्यापार में 80% की भारी गिरावट, लोग शेयर बाजार की ओर मुड़े

महंगाई, इम्पोर्ट ड्यूटी और पीएम की अपील, सूरत में सोने के व्यापार में 80% की भारी गिरावट, लोग शेयर बाजार की ओर मुड़ेSurat Gold Market Drop: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशहित में सोने की खरीद को सीमित करने या इससे बचने की अपील की गई है। इस विशेष अपील के बाद सूरत सहित पूरे गुजरात के स्वर्ण बाजार (सर्राफा बाजार) पर इसका व्यापक और मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिल रहा है।

यूपी में डिजिटल समृद्धि का नया आधार बनेगा प्रोजेक्ट गंगा : योगी

यूपी में डिजिटल समृद्धि का नया आधार बनेगा प्रोजेक्ट गंगा : योगीProject Ganga UP: उत्तर प्रदेश के गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने, डिजिटल समावेशन को नई गति देने और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रोजेक्ट गंगा' का शुभारंभ किया।

योगी सरकार तीन तलाक और एसिड पीड़िताओं को देगी आवास योजना का लाभ

योगी सरकार तीन तलाक और एसिड पीड़िताओं को देगी आवास योजना का लाभChief Minister Yogi Adityanath : योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण को लेकर लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में योगी सरकार ने तीन तलाक तथा एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गयी है।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना पड़ा महंगा

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना पड़ा महंगामध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को ब़ड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है और बीजेपी की तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना में दर्ज एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने के कारण उनका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया।

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींद

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींदपश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई टीएमसी में कथित अंदरूनी बगावत के बीच सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि यूसुफ पठान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली बुलाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने 8 जून को यूसुफ पठान से बात की थी। वे वडोदरा में थे।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com