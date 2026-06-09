मंगलवार, 9 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Fearing Operation Lotus in Madhya Pradesh, Congress MLAs shifted to Karnataka
Written By विकास सिंह

मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में राहुल गांधी की होगी एंट्री, कर्नाटक शिफ्ट किए गए कांग्रेस विधायकों से हो सकती है मुलाकात!

ऑपरेशन लोटस के डर से कांग्रेस विधायक कर्नाटक शिफ्ट, बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप

Madhya Pradesh Rajya Sabha elections
भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सियासी बिसात भोपाल से लेकर कर्नाटक तक बिछने लगी है। राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर भाजपा की ओर से महेश केवट को उतारे जाने के बाद अब कांग्रेस ने अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस की ओर से ऐसा विधायकों की किसी संभावित खरीद फरोख्त को रोकने और पार्टी उम्मीदवर मीनाक्षी नटराजन की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कांग्रेस विधायकों को भोपाल एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ले जाया गया है।
 
राहुल से मिले सकते हैं कांग्रेस विधायक- कांग्रेस विधायकों को बंगलुरु ले जाया जा रहा है जहां पर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज कर्नाटक में है। वहीं कांग्रेस विधायकों के शिफ्ट करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य ले जाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक अपने घर जा रहे है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस प्रकार से प्रलोभन और लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति कर रही है, वहीं हमारी लड़ाई है। उमंग सिंघार ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी 62 विधायक एकजुट है और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को उससे ज्यादा वोट मिल सकते है। वहीं कमलनाथ के कर्नाटक आने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि कमलनाथ सीधे कर्नाटक आएंगे।
 
इससे पहले भोपाल एयरपोर्ट  पर कांग्रेस विधायकों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने दावा किया है कि पार्टी के निर्देश पर वह लोग जा रहे है और सभी विधायक एकजुट है। वहीं एयरपोर्ट पर कुछ विधायक अपने  परिवार के साथ पहुंचे।

राज्यसभा चुनाव के लिए आया ऑफर- वहीं श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दावा किया कि उनके पास ऑफर आया है, लेकिन वह बिकाऊ नहीं है। बाबू जंडेल ने कहा कि 2018 में उनके पास 40 करोड़ का ऑफर आय़ा था लेकिन वह कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा कि कोई विधायक नहीं जाएगा। इसके  साथ बाबू जंडेल ने कहा कि भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है कि इसलिए उनके पास घूमने का मौका आया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑफर आ रहे है लेकिन वह बिकाऊ नहीं है।  
 
अंतरात्मा की आवाज पर जीतेंगे बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट-वहीं कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग पर मध्यप्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि शिफ्टिंग करने से कहीं कुछ नहीं होता है। आज देश के अंदर कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उनके जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। कांग्रेस के अंदर हालात यह है कि जो अंतरात्मा की आवाज है और लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ करना है तो वह भाजपा के साथ आकर देश के लिए कुछ कर सकते है। कांग्रेस विधायकों की अंतरात्मा की आवाज देश के लिए, सनातन के लिए और मोदी और अमित शाह के शिफ्ट हो चुकी है। इसलिए शिफ्टिंग करने से कुछ नहीं होता है, और अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा का तीसरा प्रत्याशी जीतेगा।  
 
कांग्रेस को हार्स ट्रेडिंग का डर-राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर उनके विधायकों से संपर्क करने और प्रलोभन देने के आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को तोडने को कोशिश कर रही है, इसके लिए विधायकों 5-5 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे है। वहीं तराना विधायक महेश परमार ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।
 
राज्यसभा चुनाव में ऑपरेशन लोट्स क्यों जरूरी?- राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास अपने दो उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल माना जा रहा है। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को उतारने के फैसले ने राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को तीसरे उम्मीदवार की जीत तभी संभव दिख रही है जब उसे विपक्षी खेमे से अतिरिक्त समर्थन मिले। इसी कारण पार्टी के नेताओं ने ऑपरेशन लोटस की आशंका जतानी शुरू कर दी है।
 
मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। जिसमें भाजपा के पास 164 और कांग्रेस के 62 विधायक है। लेकिन दतिया चुनाव शून्य घोषित होने से राजेंद्र भारती मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के राज्यसभा चुनाव में वोट करने पर कोर्ट से रोक लगी हुई है। वहीं बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे लगातार खुलकर बीजेपी के साथ है। सामान्य गणित के अनुसार रा्ज्यसभा में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 58 वोटों की जरूरत पड़ती है। वर्तमान विधानसभा गणित देखें तो भाजपा के पास करीब 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में लगभग 62 विधायक हैं। बीजेपी को दो सीटे जीतने के लिए  58-58 यानी 116 वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी के पास 48 वोट बचेंगे और उसे  महेश केवट को जिताने के लिए पार्टी को कम से कम 10 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे और  इसके लिए कांग्रेस विधायकों का समर्थन चाहिए होगा।
लेखक के बारे में
विकास सिंह
special correspondent.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आसमान के 'सिकंदर' तेजस की राह में रोड़ा, अमेरिका के धोखे से भड़का रक्षा मंत्रालय, HAL पर लगेगा भारी जुर्माना!

आसमान के 'सिकंदर' तेजस की राह में रोड़ा, अमेरिका के धोखे से भड़का रक्षा मंत्रालय, HAL पर लगेगा भारी जुर्माना!बिना इंजन फैक्ट्री में खड़े हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान, 45,696 करोड़ में अमेरिकी कंपनी GE से हुई थी बड़ी डील

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहें

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहेंविपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) की बड़ीळ बैठक सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि बैठक में कुल 25 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। साथ ही यह तय किया गया कि अब गठबंधन की बैठकें अधिक नियमित रूप से होंगी और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

पेट्रोल बाइक को कहिए बाय-बाय, Ultraviolette ने लॉन्च किया 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम, 30,000 रुपए तक का कैशबैक भी

पेट्रोल बाइक को कहिए बाय-बाय, Ultraviolette ने लॉन्च किया 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम, 30,000 रुपए तक का कैशबैक भीबेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता Ultraviolette Automotive ने पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी के नए 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम के तहत पेट्रोल बाइक चलाने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर उनके पिछले दो वर्षों में तय की गई दूरी के आधार पर कैशबैक दिया जाएगा।

शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवाल

शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवालShekhar Suman arrogant king video: एक कहानी, एक ‘अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस… और फिर वीडियो के आखिर में लिया गया एक ऐसा नाम, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शुरू हो गया “ईडी रेड” वाला मज़ाक। अभिनेता शेखर सुमन का यह व्यंग्यात्मक वीडियो अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

और भी वीडियो देखें

मां के आंसूओं को थामने राष्‍ट्रपति को तोड़ना पड़ा प्रोटोकाल, शहीद बेटे का कीर्ति चक्र लेते ही फूटफूट कर रोईं मां, मुर्मू ने लगाया गले

मां के आंसूओं को थामने राष्‍ट्रपति को तोड़ना पड़ा प्रोटोकाल, शहीद बेटे का कीर्ति चक्र लेते ही फूटफूट कर रोईं मां, मुर्मू ने लगाया गलेराष्‍ट्रपति भवन में 51 जाबांजों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने के मौके पर एक बेहद भावुक कर देने वाला दृश्‍य सामने आया। इस दौरान एक शहीद बेटे की मां अपने बेटे के लिए कीर्ति चक्र लेते समय इतनी भावुक हुईं कि वे राष्‍ट्रपति मुर्मू के गले लगकर बिलख पड़ीं। इस दृश्‍य को देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया और उनकी आंखें नम हो गईं।

अखिलेश यादव का नया 'अवतार', सफेद टी-शर्ट और पेंट में नजर आए, फैंस भी हुए दीवाने! (वीडियो)

अखिलेश यादव का नया 'अवतार', सफेद टी-शर्ट और पेंट में नजर आए, फैंस भी हुए दीवाने! (वीडियो)Akhilesh Yadav casual look: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा सफेद कुर्ता-पायजामा, काली जैकेट और सिर पर लाल टोपी पहने नजर आने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बेहद चौंकाने वाला और नया अंदाज सामने आया है। एयरपोर्ट पर उन्हें जब काली जींस और सफेद टी-शर्ट में देखा गया, तो लोग एक पल के लिए चौंक गए।

पीएम मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण, सीएम डॉ.मोहन यादव बोले- लोगों के जीवन में नया सवेरा लाए प्रधानमंत्री

पीएम मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण, सीएम डॉ.मोहन यादव बोले- लोगों के जीवन में नया सवेरा लाए प्रधानमंत्रीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके कार्यकाल के विशिष्ट क्षणों को याद किया है। सीएम डॉ. मोहन ने कहा है कि 12 वर्ष पूर्व देश ने जोश और अटूट विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को अपना ‘प्रधानमंत्री’ चुना था, लेकिन उन्होंने स्वयं को हमेशा एक ‘प्रधानसेवक’ माना। इसी रूप में वे अपना ‘राष्ट्रधर्म’ निभाते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जुटे हैं।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडेय काटजू ने बनाई 'इश्क करो पार्टी', महुआ मोइत्रा को भी दे डाला ये ऑफर!

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडेय काटजू ने बनाई 'इश्क करो पार्टी', महुआ मोइत्रा को भी दे डाला ये ऑफर!सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने 'इश्क करो पार्टी' के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उन्होंने युवाओं से जुड़ने की अपील करते हुए मेक लव नॉट वार का संदेश दिया। हालांकि अभी तक पार्टी का कोई औपचारिक घोषणापत्र जारी नहीं किया गया है।

गुजरात में भूकंप के झटके से कांपा अमरेली का मितियाला क्षेत्र, लोगों में मची अफरातफरी, प्रशासन ने की यह अपील

गुजरात में भूकंप के झटके से कांपा अमरेली का मितियाला क्षेत्र, लोगों में मची अफरातफरी, प्रशासन ने की यह अपीलEarthquake in ​​Amreli Gujarat : गुजरात के अमरेली जिले के मितियाला क्षेत्र में आज सुबह एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस होने से स्थानीय निवासियों में डर और चिंता का माहौल पैदा हो गया। सुबह 11:43 बजे अचानक धरती डोलने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दुकानों से बाहर खुली जगह पर दौड़ पड़े। जानकारी के अनुसार, मितियाला गांव, मितियाला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के साथ-साथ कृष्णगढ़, साकरपरा और भाड के वन क्षेत्रों सहित आसपास के इलाकों में भूकंप का यह झटका महसूस किया गया। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है और नागरिकों से किसी भी तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की विशेष अपील की है।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com