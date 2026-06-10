Top News 10 June: पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, अमेरिका-ईरान में छिड़ी जंग; मस्क की स्टारलिंक को भारत में झटका

Top News 10 June : हार्मुज स्ट्रेट के बाद अमेरिकी अपाचे हेलकॉप्टर पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग और तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से 2 बच्चों की शर्त खत्म होगी। 10 जून की बड़ी खबरें :

तेज हुआ अमेरिका ईरान युद्ध

पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा

नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को मोदी के प्रधानमंत्री पद पर लगातार बने रहने का 4,399वां दिन है। नरेंद्र मोदी 26 मई, 2014 से भारत के प्रधानमंत्री है।

एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में झटका

भारत ने शीर्ष अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क को झटका देते हुए उनकी कंपनी स्टारलिंक को देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी रोक दी है। बताया जा रहा है कि ईरान युद्ध में कंपनी के उपग्रह आधारित टर्मिनलों के उपयोग को लेकर चिंता के बाद यह फैसला किया गया।

सरकारी नौकरी से खत्म होगी 2 बच्चों की शर्त

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