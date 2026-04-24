पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गुवाहाटी हाईकोर्ट से लगा झटका, जानिए क्‍या है मामला?

Pawan Khera Anticipatory Bail Rejected : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्‍यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने पवन खेड़ा के लिए वे दस्तावेज जुटाए। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को रिंकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में प्रापर्टी होने का आरोप लगाया था।

पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्‍यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने पवन खेड़ा के लिए वे दस्तावेज जुटाए।

हाईकोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली

पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को रिंकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में प्रापर्टी होने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में मंगलवार को करीब तीन घंटे तक सुनवाई चली थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पवन खेड़ा ने असम असम के मुख्‍यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी।

असम पुलिस ने की थी पवन खेड़ा के घर छापेमारी

रिंकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। असम पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर छापेमारी की थी।

निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा

हाईकोर्ट ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं हैं। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता, तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था। जज ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा अब तक यह साबित नहीं कर पाए हैं कि शिकायतकर्ता के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं।

Edited By : Chetan Gour