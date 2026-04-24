शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Pawan Khera's Anticipatory Bail Plea Dismissed
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :गुवाहाटी (असम) , शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 (16:56 IST)

पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गुवाहाटी हाईकोर्ट से लगा झटका, जानिए क्‍या है मामला?

Pawan Khera's Anticipatory Bail Plea Dismissed
Pawan Khera Anticipatory Bail Rejected : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्‍यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने पवन खेड़ा के लिए वे दस्तावेज जुटाए। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को रिंकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में प्रापर्टी होने का आरोप लगाया था।
 

पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्‍यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने पवन खेड़ा के लिए वे दस्तावेज जुटाए।

हाईकोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली

पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को रिंकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में प्रापर्टी होने का आरोप लगाया था।  इस मामले को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में मंगलवार को करीब तीन घंटे तक सुनवाई चली थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पवन खेड़ा ने असम असम के मुख्‍यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी।

असम पुलिस ने की थी पवन खेड़ा के घर छापेमारी 

रिंकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। असम पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर छापेमारी की थी।

निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा

हाईकोर्ट ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं हैं। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता, तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था। जज ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा अब तक यह साबित नहीं कर पाए हैं कि शिकायतकर्ता के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जिसे समझ रहे थे 'MAGA Queen' वो निकली AI Girlfriend: UP के लड़के ने हजारों अमेरिकियों को कैसे बनाया 'महामूर्ख’?

जिसे समझ रहे थे 'MAGA Queen' वो निकली AI Girlfriend: UP के लड़के ने हजारों अमेरिकियों को कैसे बनाया 'महामूर्ख’?आज के डिजिटल युग में हम जो देखते हैं, क्या वह सच है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक 22 साल का भारतीय मेडिकल छात्र, उत्तर भारत के अपने कमरे में बैठकर एक ऐसी "अमेरिकी महिला" चला रहा था, जिसे लाखों लोग न सिर्फ़ फॉलो कर रहे थे, बल्कि उस पर अंधाधुंध पैसा भी लुटा रहे थे?

उत्तर भारत में ‘Heat Dome’ का कहर: 45°C पार जाएगा पारा, जानें आपके शहर के लिए IMD का रेड अलर्ट!

उत्तर भारत में ‘Heat Dome’ का कहर: 45°C पार जाएगा पारा, जानें आपके शहर के लिए IMD का रेड अलर्ट!उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक, सूरज अब रौद्र रूप धारण कर चुका है। सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में कैद हैं और पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के विशाल इलाके एक खतरनाक 'Heat Dome' की गिरफ्त में हैं। आज देश के 16 बड़े शहरों में तापमान 43°C के ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि अगले 3-4 दिनों तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है।

ईरान युद्ध का असर, महंगे होंगे कंडोम, दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी ने 20-30% दाम बढ़ाने का किया ऐलान

ईरान युद्ध का असर, महंगे होंगे कंडोम, दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी ने 20-30% दाम बढ़ाने का किया ऐलानईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में आए व्यवधान का असर अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्पादों पर भी पड़ने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी, मलेशियाई दिग्गज कारेक्स ने घोषणा की है कि वह अपने उत्पादों की कीमतों में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है।

ईरान में पिटने के बाद US का 'Dirty Game' शुरू, साइकलॉजिकल ऑपरेशंस से करेगा आपके दिमाग पर कंट्रोल!

ईरान में पिटने के बाद US का 'Dirty Game' शुरू, साइकलॉजिकल ऑपरेशंस से करेगा आपके दिमाग पर कंट्रोल!क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आप जो देख रहे हैं या जो राय बना रहे हैं, वह आपकी अपनी है? शायद नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, जो कभी मिसाइलों और प्रतिबंधों से दुनिया को झुकाती थी, अब एक 'खतरनाक' खेल खेल रही है। यह खेल है—Psychological Operations (साइकलॉजिकल ऑपरेशंस)।

वोटिंग के बीच सुवेंदू अधिकारी ने खेला हिंदू कार्ड, बोले- रोने लगी हिंदू शादीशुदा दीदी

वोटिंग के बीच सुवेंदू अधिकारी ने खेला हिंदू कार्ड, बोले- रोने लगी हिंदू शादीशुदा दीदीWest Bengal Election : नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान चल रहा है। मतदान के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू कार्ड खेल दिया। एक हिंदू महिला के हवाले से उन्होंने दावा किया कि अगर इस बार परिवर्तन नहीं होता है, तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, ओलंपिक कोच रौनक पंडित होंगे मेंटर

इंदौर में पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, ओलंपिक कोच रौनक पंडित होंगे मेंटरचत्रभुज नरसी स्कूल, में 25 और 26 अप्रैल, 2026 को पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में छात्र और वयस्क इस अनुशासित खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन का मार्गदर्शन ओलंपिक कोच एवं कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता श्री रौनक पंडित द्वारा किया जाएगा, जिनकी उपस्थिति प्रतियोगिता को विशेष गरिमा और उत्साह प्रदान करेगी।

‘आप’ संसदीय दल में टूट, राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने का ऐलान, 6 सांसद भी जाएंगे

‘आप’ संसदीय दल में टूट, राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने का ऐलान, 6 सांसद भी जाएंगेआम आदमी पार्टी में बडी टूट की खबर सामने आ रही है। राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्‍होंने यह बात एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर के बताई है। उनके साथ Aam Aadmi Party के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्‍वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्‍ता, विक्रम जीत साहनी आदि BJP में शामिल होंगे।

LIVE: सातों सांसदों ने पंजाब के साथ की गद्दारी, AAP में मची तोड़फोड़ पर क्या बोले संजय सिंह

LIVE: सातों सांसदों ने पंजाब के साथ की गद्दारी, AAP में मची तोड़फोड़ पर क्या बोले संजय सिंहLatest News Today Live Updates in Hindi : AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, हम भाजपा में विलय कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुहर लगाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे। पल पल की जानकारी...

एटीएस ने मेरठ के तुषार को किया गिरफ्तार, आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आई, पिता बोले यदि बेटा दोषी है तो मिले फांसी

एटीएस ने मेरठ के तुषार को किया गिरफ्तार, आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आई, पिता बोले यदि बेटा दोषी है तो मिले फांसीनोएडा में उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, दोनों आरोपी कथित तौर पर सीमा पार बैठे नेटवर्क के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इनमें मेरठ का एक युवक भी शामिल है, जिसके बारे में धर्म परिवर्तन और नाम बदलने की बात सामने आई है, जिसकी अब गहन जांच की जा रही है।

IRS की बेटी की हत्या के बाद होटल में चिकन करी खाई थी आरोपी राहुल मीणा ने, 1500 की जगह 2 हजार दिया किराया

IRS की बेटी की हत्या के बाद होटल में चिकन करी खाई थी आरोपी राहुल मीणा ने, 1500 की जगह 2 हजार दिया किरायादिल्‍ली में IRS की बेटी के मर्डर के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया है कि IRS की 22 साल की बेटी की हत्या के बाद आरोपी राहुल मीणा द्वारका होटल गया था। यहां उसने 2 हजार रुपए में रूम बुक किया और सबसे पहले एक क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए एक टी-शर्ट ऑर्डर की। इसके बाद उसके बाद चिकन करी और रोटियां ऑर्डर की।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com