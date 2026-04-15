बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. supreme court stays pawan khera bail himanta sarma wife news
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (13:09 IST)

पवन खेड़ा को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, सीएम हिमंत की पत्नी पर लगाए थे आरोप

supreme court stays Pawan Khera bail
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी गई थी।
 
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली असम सरकार की याचिका पर उनका जवाब मांगा है
 
असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि असम में दर्ज एक मामले में जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में खेड़ा का आवेदन करना प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है और यह अपनी सुविधा के हिसाब से अनुकूल मंच चुनने का मामला प्रतीत होता है।
 
याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक रहेगी। पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख तय की है।
 
गौरतलब है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी थी। उन्हें संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।
 

क्या है मामला

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिसे राज्य में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है।
 
शर्मा दंपति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा एवं मनगढंत बताया था। रिंकी भुइयां शर्मा ने इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (निजी सुरक्षा के अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

West Bengal और Tamil Nadu चुनाव के बाद महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कंपनियों को रोजाना 1600 करोड़ रुपए का घाटा

West Bengal और Tamil Nadu चुनाव के बाद महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कंपनियों को रोजाना 1600 करोड़ रुपए का घाटाक्या 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। खबरों के अनुसार अमेरिका-इजराइल-ईरान में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश की सरकारी तेल विपणन बढ़ती लागत के बावजूद पंप कीमतों में बदलाव नहीं कर रही हैं। पेट्रोल पर घाटा बढ़कर 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है।

COVID वैक्सीन पर Elon Musk का बड़ा दावा, दूसरी डोज के बाद मरने जैसा अनुभव, शेन वॉर्न के बेटे का दावा- कोरोना टीके से पिता की मौत

COVID वैक्सीन पर Elon Musk का बड़ा दावा, दूसरी डोज के बाद मरने जैसा अनुभव, शेन वॉर्न के बेटे का दावा- कोरोना टीके से पिता की मौतदुनिया के मशहूर अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने एक बार फिर COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर वैश्विक बहस छेड़ दी है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पसर्नल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उन्हें कोरोना का मूल वुहान स्ट्रेन सामान्य सर्दी-जुकाम जैसा ही लगा, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी।

ट्रंप ने क्यों लिया पोप से पंगा? खुद को 'मसीहा' बताने की इनसाइड स्टोरी

ट्रंप ने क्यों लिया पोप से पंगा? खुद को 'मसीहा' बताने की इनसाइड स्टोरीक्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति और 1.4 अरब कैथोलिकों के सर्वोच्च धर्मगुरु आमने-सामने आ जाएं तो क्या होगा? फिलहाल अमेरिका और वेटिकन सिटी के बीच कुछ ऐसा ही 'थियो-पॉलिटिकल' ड्रामा (Theological Conflict) चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच की जुबानी जंग अब कूटनीति से निकलकर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है।

हंगरी में ट्रंप का चहेता, यूरोप का सबसे 'अड़ियल' नेता विक्टर ओर्बन सत्ता से बाहर

हंगरी में ट्रंप का चहेता, यूरोप का सबसे 'अड़ियल' नेता विक्टर ओर्बन सत्ता से बाहरHungary Election Results 2026: क्या आपको लगता है कि किसी ताकतवर नेता को, जिसके पास सत्ता, पैसा और प्रोपेगेंडा की मशीनरी हो, उसे हराना नामुमकिन है? अगर हां, तो आपको 13 अप्रैल 2026 की सुबह हंगरी से आई खबर जरूर पढ़नी चाहिए। हंगरी की राजनीति में एक ऐसा 'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' आया है, जिसकी धमक बुडापेस्ट से लेकर वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स तक सुनाई दे रही है।

क्या भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम से होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र और EC को नोटिस

क्या भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम से होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र और EC को नोटिसsupreme court notice election commission: भारत में चुनावी पारदर्शिता को एक नए स्तर पर ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आईरिस (आंखों की पुतली) आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

और भी वीडियो देखें

जॉर्जिया मेलोनी पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा इटली को 2 मिनट में उड़ा देगा ईरान

जॉर्जिया मेलोनी पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा इटली को 2 मिनट में उड़ा देगा ईरानक्या आपने कभी सोचा था कि जो जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली इकलौती प्रमुख यूरोपीय नेता थीं, वही आज उनके निशाने पर होंगी? जी हां, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 'स्थायी दोस्त' नहीं होते, सिर्फ 'हित' होते हैं।

MP Board 10th 12th Result : एमपी बोर्ड का रिजल्ट आउट; झाबुआ ने रचा इतिहास, 10वीं में प्रतिभा ने मारी बाजी

MP Board 10th 12th Result : एमपी बोर्ड का रिजल्ट आउट; झाबुआ ने रचा इतिहास, 10वीं में प्रतिभा ने मारी बाजीMP Board 10th 12th Result 2026 : माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। हाइस्कूल परीक्षा में 73.42 फीसदी नियमित परीक्षार्थी और 26.38 फीसदी स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। हायर सेंकेंडरी परीक्षा में 76.01 फीसदी नियमित परीक्षार्थी और 30.60 फीसदी स्वाध्यायी परीक्षार्थी सफल रहे।

बिहार में सम्राट युग की शुरुआत: सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम

बिहार में सम्राट युग की शुरुआत: सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएमवरिष्‍ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जदयू नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

LIVE: सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम

LIVE: सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएमLatest News Today Live Updates in Hindi : वरिष्‍ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी आज सुबह 10:50 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पल पल की जानकारी...

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं का होगा तेजी से सशक्तिकरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं का होगा तेजी से सशक्तिकरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादवभोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के हित में लगातार निर्णय लेकर महिलाओं को अधिकार देने के साथ उन्हें सशक्त बना रहे हैं।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com